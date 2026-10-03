Nhạc trưởng được phong Hiệp sỹ hào hứng khi biểu diễn trước khán giả Hà Nội

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano giữ vị trí trung tâm của dàn nhạc. Phong cách chỉ huy của ông thể hiện rõ ở khả năng kiểm soát nhịp độ và sự cân bằng giữa các nhóm nhạc cụ.

Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) đã trở lại Hà Nội trong hai đêm hòa nhạc (2-3/10) Vietnam Airlines Classic Hanoi Concert 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh thế giới Sir Antonio Pappano, các nghệ sỹ mang đến những bản giao hưởng kinh điển, biến đêm diễn trở thành một điểm chạm nghệ thuật giữa mùa Thu Thủ đô, nơi những giá trị di sản gặp gỡ nhịp sống văn hóa hiện đại.

Trở lại Hà Nội lần thứ hai, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm vinh hạnh sâu sắc và khẳng định việc kết nối LSO cùng khán giả Hà Nội là sứ mệnh vô cùng quan trọng đối với cá nhân ông.

Chuyện chưa biết về nhạc trưởng được phong Hiệp sỹ

Được thành lập vào năm 1904, LSO là dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất tại London và trên thế giới. LSO tự hào là dàn nhạc có số lượng bản thu âm nhiều nhất thế giới, với lịch sử thu âm bắt đầu từ năm 1912. Dàn nhạc đã tham gia thu âm nhạc phim cho hơn 200 tác phẩm, bao gồm loạt phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao), “Notting Hill,” “Harry Potter” và “The Danish Girl” (Cô gái Đan Mạch).

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano chia sẻ với báo chí ngày 2/10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đứng trên bục chỉ huy lần này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano - Chỉ huy trưởng LSO từ tháng 9/2024. Trước khi đảm nhiệm vị trí tại LSO, ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sỹ, dàn nhạc danh tiếng.

Ông Antonio Pappano sinh năm 1959 tại Epping (Essex), là con trai của một giáo viên thanh nhạc người Italy và lớn lên tại Mỹ.

Năm 1992, ông trở thành giám đốc âm nhạc của nhà hát opera La Monnaie tại Brussels, sau đó là Giám đốc âm nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Covent Garden từ năm 2002 đến năm 2024.

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Năm 2012, ông được phong tước Hiệp sỹ nhờ những đóng góp cho nền âm nhạc, và đến năm 2015, ông trở thành người thứ 100 được trao tặng Huy chương Vàng của Hiệp hội Philharmonic Hoàng gia (Royal Philharmonic Society) – danh hiệu cao quý nhất của tổ chức này.

Được tạp chí Musical America vinh danh là một trong những nhạc trưởng giàu ảnh hưởng nhất thế giới, Sir Antonio Pappano không chỉ truyền lửa cho dàn nhạc mà còn kể chuyện bằng âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi khoảng lặng đều ẩn chứa cảm xúc và triết lý sống.

Hơn 3 thập kỷ qua, ông đã chinh phục những dàn nhạc danh tiếng nhất thế giới, từ Berliner Philharmoniker đến Nhà hát Opera Hoàng gia Covent Garden.

Nhìn nhận sự nghiệp lẫy lừng của bản thân, Sir Antonio Pappano nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên được nhịp phách đầu tiên ấy, khi dàn nhạc bùng nổ với sự sống động, phong thái hào hoa và tinh thần táo bạo. Cảm giác cứ như thể tôi đang ngồi trong một chiếc Ferrari và đạp mạnh chân ga vậy!"

Khi nhạc trưởng đặt mình vào vị trí nhạc công

Lần thứ hai gặp lại ông tại Hà Nội, khi ông đang chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano hào hứng, say sưa nói về nhạc mục dành tặng khán giả năm nay.

Ba tác phẩm nhạc cổ điển thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau, thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, những gam màu tươi sáng và chiều sâu cảm xúc, qua đó cũng là cách ông bày tỏ lòng tri ân với Hà Nội. Đây là chương trình được “thiết kế” riêng cho khán giả tại Hà Nội, khác với các đêm diễn của LSO tại những điểm đến khác trong tour vòng quanh thế giới.

Mở màn là “The Enchanted Lake” của Anatoly Lyadov, bản nhạc nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên một không gian huyền ảo và đậm chất thơ.

Tiếp nối là “Sinfonia Concertante” của Wolfgang Amadeus Mozart, tác phẩm mang vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, nơi tiếng violin của Benjamin Marquise Gilmore và tiếng viola của Eivind Ringstad đối đáp với nhau trên nền hòa thanh của cả dàn nhạc.

Khép lại đêm diễn là “Symphony No.5” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc Nga, ghi dấu bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt. Ba tác phẩm nối nhau tạo thành một hành trình đi từ nhẹ nhàng, trữ tình đến dồn dập, kịch tính.

Theo Sir Antonio Pappano, Bản Giao hưởng số 5 của Tchaikovsky thể hiện quan điểm rằng định mệnh và số phận là những yếu tố gắn liền với cuộc đời mỗi con người.

Từng có lúc Tchaikovsky chán ghét tác phẩm này vì cho rằng nó quá phô trương, nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ sau khi đích thân chỉ huy một loạt các buổi biểu diễn xuất sắc. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, bởi lẽ tác phẩm mang đậm tính tự sự về một hành trình qua bao thử thách, chông gai để rồi cuối cùng chạm đến thắng lợi.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano giữ vị trí trung tâm của dàn nhạc, dẫn dắt hơn 100 nghệ sỹ qua từng chuyển động của chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Sir Antonio Pappano tin rằng chương trình sẽ mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả Việt Nam, bởi chính ông – vừa đứng trên bục chỉ huy, vừa là một thính giả trên sân khấu – rất tâm đắc với cụm tác phẩm này.

Với bất kỳ ai tiếp xúc với Sir Antonio Pappano đều cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện.

Lý giải điều này, nhạc trưởng hài hước cho rằng ông không muốn đặt bản thân mình trong tâm trạng tiêu cực. Ông cho rằng tài năng đến từ sự rèn luyện nhiều năm còn cái “uy” của nhạc trưởng đến từ sức hút cá nhân. Ông có được sự tôn trọng của các nhạc công nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cái tâm với công việc, ông không bao giờ cần phải to tiếng để đạt được điều đó./.

Dàn nhạc Giao hưởng London mang các tác phẩm giàu chất thơ đến Nhà hát Hồ Gươm Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) cùng hai nghệ sỹ độc tấu hàng đầu thế giới Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad sẽ mang đến cho khán giả Hà Nội những giai điệu huyền ảo, đầy chất thơ.