Khi khoảnh khắc hạnh phúc được chắp cánh bay trên bầu trời cùng Vietjet

Sau bốn năm gắn bó với bầu trời, Thanh Trúc hôm nay bước lên máy bay không phải trong trang phục tiếp viên hàng không năng động, trẻ trung thường thấy mà là hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài cô dâu. Trên chuyến bay đặc biệt, ở độ cao 10.000 mét, một buổi lễ đưa dâu ấm cúng tràn ngập nụ cười cùng niềm hạnh phúc đã được lan tỏa cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả hành khách.

Khoang máy bay Vietjet hôm nay khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, ngập tràn sắc hoa tươi cùng những giai điệu tình yêu du dương. Lễ đưa dâu trên không này không chỉ là dấu ấn thanh xuân rực rỡ của đôi uyên ương, mà còn là kỷ niệm đặc biệt với những người tham dự.

Cô dâu Thanh Trúc chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc khi ngày hôm nay được chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với tất cả gia đình, bạn bè, người thân và cả những hành khách trên chuyến bay. Cảm ơn Vietjet, phi hành đoàn cùng các hành khách đã chia sẻ niềm hạnh phúc của hai vợ chồng tôi. Tôi rất vui khi được cùng Vietjet chinh phục bầu trời, hiện thực hoá giấc mơ bay và hôm nay còn chia sẻ cả sự kiện đặc biệt của cuộc đời mình nữa.”

Đôi uyên ương bất ngờ và xúc động khi nhận những lời chúc phúc trong ngày vui từ Chủ tịch Vietjet - Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo.

Không khí trên khoang càng trở nên gần gũi khi đôi uyên ương tự tay gửi những phần bánh ngọt đến từng hành khách như một lời cảm ơn vì đã cùng sẻ chia ngày vui, đồng thời cũng mang đến trải nghiệm bất ngờ và thú vị cho các hành khách trên chuyến bay đặc biệt.

Buổi lễ đưa dâu còn đặc biệt khi có sự xuất hiện bất ngờ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet - Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo. Chủ tịch Vietjet đã gửi những lời chúc mừng đặc biệt tới cô dâu-chú rể, hai gia đình và tin tưởng Vietjet sẽ tiếp tục đồng hành cùng hành khách khắp thế giới trên những hành trình đặc biệt ý nghĩa của cuộc sống.

Những bất ngờ giữa tầng mây trên độ cao 10.000 mét từ lâu đã trở thành một dấu ấn thú vị trong trải nghiệm bay cùng Vietjet. Vào các dịp đặc biệt, lễ, Tết hay những mùa hội trong năm, hành khách thường được đón nhận những chương trình âm nhạc, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quà tặng và các màn giao lưu ngay trên những chuyến bay.

Cô dâu, chú rể cùng gia đình và phi hành đoàn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt, khép lại hành trình đưa dâu trên không bằng những nụ cười và lời chúc hạnh phúc.

Với Thanh Trúc và Đình Quang, chuyến bay hôm nay sẽ mãi là một phần đặc biệt trong hành trình của cuộc đời - nơi họ bắt đầu chặng đường mới bên nhau giữa những lời chúc phúc và niềm vui được sẻ chia. Và giữa tầng mây, những chuyến bay Vietjet tiếp tục kết nối những điểm đến, rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia, giữa các nền văn hoá, các dân tộc, lan tỏa tình yêu, những nụ cười hạnh phúc tới tất cả mọi người./.