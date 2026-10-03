Hà Nội: Sắc màu năm châu hội tụ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026, tối 3/10, tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu,” quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sỹ, nghệ nhân, đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện.

Với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai," Lễ hội “Sắc màu năm châu” được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động.

Thông qua áo dài, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố, chương trình giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia tham dự chia sẻ, giao lưu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Những tà áo dài Việt Nam tạo nên hình ảnh duyên dáng, góp phần quảng bá vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điểm nhấn của Lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người. Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống của các nước tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia, gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Maroc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraine, Peru, Sri Lanka...

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến Taekwondo Hàn Quốc.

Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là các thành viên lân-sư-rồng; nghệ nhân, nghệ sỹ nghệ thuật truyền thống và phụ nữ Thủ đô cùng Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh các đoàn nghệ thuật, nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ 18 quốc gia đã tạo nên cuộc hội ngộ văn hóa quốc tế sinh động, cởi mở và giàu cảm xúc.

Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, một thành phố năng động, rộng mở và chủ động kết nối với bạn bè quốc tế, được vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình” và “Thành phố Sáng tạo."

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong hành trình hội nhập, Hà Nội luôn coi trọng văn hóa là cây cầu bền vững nhất, đưa con người đến gần nhau hơn. Qua văn hóa, mọi người có thể hiểu thêm về lịch sử, về truyền thống, cách sống và những giá trị cốt lõi mà mỗi dân tộc đang gìn giữ, qua đó hiểu hơn về bản sắc của mỗi quốc gia.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Lễ hội đường phố có nhiều hình ảnh sinh động với áo dài Việt Nam cùng các trang phục truyền thống của các nước, với âm nhạc, múa dân gian và nghệ thuật trình diễn, cùng hiện diện trên những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu, hòa vào đời sống của người dân và du khách, trở thành một phần của lễ hội. Đó cũng là cách Hà Nội phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô./.

Ấn tượng Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' tại Hà Nội Ngày 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), diễn ra Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng đông đảo công chúng.