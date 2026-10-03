Lào Cai-Tuyên Quang: Nối những miền di sản thành một hành trình

Từ Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Mường Lò, Hồ Thác Bà đến Tân Trào, Na Hang-Lâm Bình, Hoàng Su Phì và Cao nguyên đá Đồng Văn, một không gian văn hóa, sinh thái, lịch sử và du lịch giàu bản sắc đang mở ra khi Lào Cai và Tuyên Quang đẩy mạnh liên kết.

Không chỉ nối các điểm đến, sự hợp tác giữa hai địa phương hướng tới hình thành những hành trình di sản liên vùng, tạo thêm động lực cho văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, điểm đáng chú ý trong mối liên kết này là sự tương đồng nhưng không trùng lặp về tài nguyên. Cả hai đều có địa hình miền núi đa dạng, cảnh quan đặc sắc, cộng đồng các dân tộc giàu bản sắc và hệ thống di sản phong phú.

Trong khi Lào Cai nổi bật với Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Mường Lò, Trạm Tấu, Hồ Thác Bà cùng không gian văn hóa Mông, Dao, Tày, Thái..., Tuyên Quang có Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Na Hang-Lâm Bình, Tân Trào và suối khoáng Mỹ Lâm.

Sự khác biệt này tạo điều kiện để hai địa phương bổ trợ cho nhau, thay vì khai thác các điểm đến một cách riêng lẻ. Du khách có thể kết hợp trải nghiệm cảnh quan núi cao, ruộng bậc thang, sông hồ, di sản địa chất với không gian văn hóa các dân tộc, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và những địa danh gắn với lịch sử cách mạng.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngành văn hóa, thể thao và du lịch hai tỉnh đã cụ thể hóa bằng Chương trình phối hợp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là khai thác thế mạnh về di sản văn hóa, tài nguyên du lịch sinh thái, lịch sử và hạ tầng thể thao để xây dựng sản phẩm liên tỉnh, tăng cường giao lưu và phát triển nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực văn hóa, hai địa phương phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học Nghệ thuật Khèn Mông đề nghị UNESCO ghi danh, đồng thời tăng cường giao lưu, trình diễn và khai thác các giá trị văn hóa Mông, Dao, Tày, Thái cùng những di sản dân gian khác trong phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch.

Du lịch được xác định là lĩnh vực có khả năng tạo dấu ấn rõ nét nhất từ sự liên kết. Bước đầu, hai ngành xác định xây dựng 5 tuyến liên kết, trong đó có Tân Trào-Lâm Bình-Na Hang-Bắc Hà-Sa Pa; Tuyên Quang-Hoàng Su Phì-Xín Mần-Si Ma Cai-Bắc Hà; Sa Pa-Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Các tuyến có thể tiếp tục kết nối với Mù Cang Chải, Mường Lò, Trạm Tấu, Hồ Thác Bà, hình thành những hành trình lớn kết hợp lịch sử, địa chất, sinh thái và văn hóa.

Cách tiếp cận này hướng tới chuyển từ “mỗi địa phương một điểm đến” sang “nhiều địa phương - một hành trình." Khi đó, Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải hay Tân Trào, Đồng Văn, Na Hang-Lâm Bình không chỉ là những điểm dừng độc lập mà trở thành các mắt xích trong một chuỗi trải nghiệm dài hơn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng hóa sản phẩm.

Cùng với du lịch, thể thao được xem là một nhịp cầu kết nối. Địa hình núi cao, sông hồ, ruộng bậc thang tạo điều kiện phát triển các hoạt động như marathon, chạy địa hình, đua xe đạp, dù lượn, thể thao dưới nước, trekking và các môn thể thao dân tộc. Các sự kiện thể thao nếu được gắn với quảng bá điểm đến sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng hai địa phương.

Hai tỉnh cũng định hướng phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch như Festival Sông Hồng, Lễ hội thành Tuyên, Festival Trà Shan tuyết và Sắc màu thổ cẩm, Hội chợ Du lịch Tây Bắc, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, Lễ hội hoa Tam giác mạch. Đây là những không gian để giới thiệu sản phẩm liên tỉnh, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách.

Du khách khám phá hồ thủy điện Tuyên Quang bằng thuyền Kayak. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Đặt trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2026-2030, liên kết Lào Cai-Tuyên Quang còn có cơ hội mở rộng sang các địa phương khác về xây dựng sản phẩm, chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Để hợp tác đi vào chiều sâu, hai địa phương cần tiếp tục rà soát chương trình trong không gian phát triển mới, bổ sung các điểm đến và sản phẩm tiêu biểu vào hoạt động xúc tiến; tăng kết nối doanh nghiệp lữ hành; xây dựng bản đồ số các tuyến liên tỉnh; phối hợp tổ chức sự kiện và triển khai các chiến dịch truyền thông chung.

Từ những giá trị riêng, Lào Cai và Tuyên Quang đang có điều kiện hình thành một không gian du lịch rộng hơn, trong đó mỗi điểm đến vừa giữ được bản sắc riêng, vừa bổ trợ cho nhau trong một hành trình chung. Khi những miền di sản được kết nối, giá trị văn hóa có thêm không gian phát huy, thể thao có thêm cơ hội lan tỏa và du lịch có thêm động lực để trở thành một nguồn lực phát triển của cả hai địa phương./.

Tuyên Quang mở rộng kết nối, phát triển du lịch qua biên giới Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân.