Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội qua trái tim của người yêu ẩm thực

Kéo dài từ 1-4/10 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 (năm 2026) không chỉ là điểm đến tham quan và trải nghiệm đặc sắc, mà còn là điểm hẹn lý hấp dẫn cho du khách Thủ đô yêu ẩm thực.

35 gian hàng tương đương 35 quốc gia từ 5 châu lục. Đây vừa là dịp để thực khách Việt khám phá các món ăn đặc trưng và nổi tiếng do đầu bếp chuyên nghiệp hoặc các đầu bếp bản địa thực hiện, vừa là cơ hội để mở rộng khám phá nhiều món đặc sắc khác từ các nền ẩm thực quen thuộc.

Tại lễ hội, du khách có thể trải nghiệm các món mặn quen thuộc như bánh kebab Thổ Nhĩ Kỳ, các món sushi, cơm lươn Nhật Bản, bánh gạo, chả cá Hàn Quốc, salad Nga… hay những món có phần xa lạ hơn như thịt nướng theo phong cách Tây Á, một số món đường phố Lào, Philippines, Indonesia…

Các món ngọt đặc trưng có thể kể đến bánh ngọt Pháp với vị béo ngậy, trong mềm ngoài giòn, trà cay nóng ngọt nhẹ Ấn Độ hay kem Italy dẻo mịn, thơm béo cùng nhiều món ngon khác.

Mỗi món ăn là một câu chuyện gắn liền với lịch sử, văn hóa và xã hội của một quốc gia hoặc vùng. Vì thế với nhiều thực khách, đây không chỉ là không gian ăn uống, mà còn là nơi khám phá cả nét đặc trưng lẫn sự tương đồng thông qua nguyên liệu, gia vị, cách chế biến và cách phục vụ, từ đó gia tăng sự kết nối và thấu hiểu giữa người dân các quốc gia trên nhiều phương diện./.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026: Tăng cường kết nối giữa các quốc gia, dân tộc Lễ hội được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), tạo thêm chiều sâu cho một sự kiện hướng tới tăng cường giao lưu, đối thoại và hợp tác văn hóa quốc tế.

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