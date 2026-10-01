Nước chấm Việt Nam lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng thế giới

Từ một chén nước chấm nhỏ trên mâm cơm Việt, sự hòa quyện của vị mặn, ngọt, chua, cay và hương thơm của tỏi, ớt đã góp phần tạo nên nét riêng cho nhiều món ăn quen thuộc. Mới đây, nước chấm Việt Nam được TasteAtlas xếp thứ 3 trong danh sách 34 loại nước chấm được đánh giá cao nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng được TasteAtlas cập nhật ngày 15/9/2026, nước chấm của Việt Nam đạt 4,3/5 điểm, xếp thứ 3 trong danh sách 34 loại nước chấm được đánh giá cao nhất thế giới.

Điểm thú vị của nước chấm Việt Nam nằm ở sự cân bằng hương vị. Theo TasteAtlas, nước chấm thường được pha từ nước mắm, đường, nước cùng nước cốt chanh hoặc giấm; tùy món ăn và khẩu vị, người Việt có thể thêm tỏi, ớt, hành tím, hành lá, gừng hoặc các loại rau thơm.

Từ những nguyên liệu quen thuộc, mỗi chén nước chấm lại có thể mang một sắc thái riêng, khi dịu ngọt, khi đậm đà, cay nồng hoặc chua thanh.

Không khó để bắt gặp nước chấm trong những bữa ăn của người Việt. Một chén nước chấm có thể đi cùng chả giò, bánh xèo, các món thịt, hải sản hay những món bún quen thuộc. Với nhiều món ăn, nước chấm không đơn thuần là phần ăn kèm mà còn góp phần hoàn thiện hương vị, tạo nên sự hài hòa giữa các nguyên liệu.

Trong danh sách của TasteAtlas, mắm nêm cũng góp mặt ở vị trí thứ 15 với 3,9/5 điểm. Là loại nước chấm lên men từ cá với hương vị đậm đặc trưng, mắm nêm thường được kết hợp cùng đường, ớt, tỏi và dùng với nhiều món ăn của Việt Nam.

Sự hiện diện của nước chấm Việt Nam trong bảng xếp hạng cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa gia vị Việt Nam. Không cầu kỳ về nguyên liệu, những chén nước chấm nhỏ lại góp phần định hình hương vị của nhiều món ăn và mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng khi khám phá ẩm thực Việt Nam./.

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.