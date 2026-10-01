Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026

Ngày 1/10, tại thành phố Hải Phòng, Trung Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số."

Tại Lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà khẳng định người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, ghi nhận, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn và quý báu đó.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh già hóa dân số đang là xu thế tất yếu tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải có sự chuẩn bị từ rất sớm, rất xa và đòi hỏi tư duy về người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện tích hợp, từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, kết hợp hài hòa trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi xác định mục tiêu cốt lõi trọng tâm của Tháng hành động là khám, sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi. Bộ Y tế khẩn trương rà soát việc khám sàng lọc, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi.

Các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới tư duy về chăm sóc người cao tuổi chủ động thích ứng với già hóa dân số. Công tác người cao tuổi cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị phải chuẩn bị thật tốt cho già hóa dân số từ sớm, từ xa để các thế hệ hiện tại có một tuổi già mạnh khỏe, chủ động và hạnh phúc trong tương lai.

Các ngành, địa phương cần quan tâm đến người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục được lao động, cống hiến, truyền nghề và kinh nghiệm; hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số, phát triển “kinh tế bạc” và mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi...

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho rằng già hóa dân số không chỉ là thách thức về an sinh xã hội; nếu kịp thời có chính sách phù hợp, đó còn là cơ hội để phát triển “kinh tế bạc” của đất nước và mỗi địa phương, mở rộng phát triển các ngành dịch vụ, sản phẩm, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe và các mô hình bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của Người cao tuổi; chăm lo thiết thực đời sống của người cao tuổi; tạo sân chơi bổ ích và môi trường để người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Các cấp hội cũng chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đề xuất và thúc đẩy các chính sách về già hóa dân số, chăm sóc dài hạn và phát triển “kinh tế bạc," coi đây là một hướng đi quan trọng trong thích ứng với quá trình già hóa dân số ở địa phương...

Các cá nhân tiêu biểu nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ, Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, Hải Phòng hiện có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách đặc thù thiết thực chăm lo người cao tuổi như nâng mức hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/tháng đối với một số nhóm người cao tuổi thuộc diện khó khăn; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi; nâng mức quà chúc thọ, mừng thọ từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng tuỳ theo độ tuổi…

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và thành phố Hải Phòng đã trao những phần quà tặng 10 người cao tuổi tiêu biểu. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân là lãnh đạo thành phố Hải Phòng và vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi./.

Phát triển kinh tế bạc, hoàn thiện thể chế, chính sách với người cao tuổi Trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi khỏe mạnh, hạnh phúc không chỉ là điểm tựa vững chắc cho gia đình mà còn là nguồn lực quý báu cho cộng đồng và đất nước, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.