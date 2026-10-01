Trao tặng "Ứng dụng học tiếng Việt" cho cộng đồng nguời Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã chứng kiến Lễ trao tặng và bàn giao "Ứng dụng (App) học tiếng Việt" do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới hỗ trợ trực tiếp việc học ngôn ngữ cho thế hệ trẻ em sinh ra trong hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Việc ứng dụng công nghệ số cùng phương pháp tương tác hiện đại giúp các em nhỏ tiếp cận tiếng mẹ đẻ một cách linh hoạt, sinh động, qua đó gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt mối kết nối với quê hương, nguồn cội.

Tại lễ trao, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, trong đó có việc phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nghiên cứu, phát triển và đưa các sản phẩm công nghệ vào sử dụng trong cộng đồng không chỉ tạo ra giá trị về mặt công nghệ mà còn góp phần kết nối con người, duy trì bản sắc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, việc tiếp nhận và phối hợp đưa ứng dụng đến với cộng đồng thể hiện vai trò của Cơ quan đại diện trong việc kết nối nguồn lực trong nước với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, đồng thời chủ động tìm kiếm những phương thức mới để hỗ trợ thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Đại sứ quán sẽ phối hợp với Tổng hội, các hội đoàn người Việt Nam, các cơ sở giáo dục và các tổ chức cộng đồng tại Hàn Quốc để giới thiệu, phổ biến ứng dụng tới các gia đình có nhu cầu; đồng thời ghi nhận phản hồi của người sử dụng để góp phần hoàn thiện nội dung và tính năng của ứng dụng, hướng tới xây dựng một công cụ học tiếng Việt thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với trẻ em Việt Nam trong môi trường đa văn hóa.

Hoạt động trao tặng ứng dụng nằm trong chuỗi hoạt động đối ngoại, xúc tiến hợp tác trọng điểm do đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do Bộ trưởng Vũ Hải Quân dẫn đầu, triển khai tại thủ đô Seoul.

Chuỗi sự kiện diễn ra toàn diện trên các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, an toàn hạt nhân và ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 1/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 diễn ra với sự tham dự của hơn 100 đại biểu cùng các doanh nghiệp công nghệ số hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy tinh thần “đồng sáng tạo,” chuyển từ mô hình gia công thuần túy sang cùng nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm và thử nghiệm chứng minh tính khả thi (PoC).

Hai bên cũng cần kết nối hạ tầng số, AI và bán dẫn với sản xuất thực tế, gắn nghiên cứu với đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Diễn đàn công nghệ số Việt nam-Hàn quốc 2026. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh tinh thần đồng hành giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong hợp tác phát triển khoa học công nghệ để người dân, chính phủ và doanh nghiệp hai nước có thể cùng thương mại hóa, đồng sở hữu tài sản trí tuệ - cùng nhau tiếp cận thị trường thứ ba và đào tạo thế hệ kỹ sư và nhà khoa học trẻ có khả năng làm việc cả trong hai hệ sinh thái.

Tại Diễn đàn, Cục trưởng Cục Công nghệ số và AI Nguyễn Khắc Lịch khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện tối đa cho các mô hình hợp tác R&D, PoC và thương mại hóa công nghệ giữa hai nước.

Cũng trong sáng 1/10, tại Khu tổ hợp Chính phủ Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Bộ Vũ Hải Quân đã có buổi làm việc song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) Bae Kyung Hoon.

Buổi làm việc nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về các định hướng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi như AI, vi mạch bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới, an toàn thông tin và viễn thông thế hệ mới 5G/6G.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả dự án phát triển giai đoạn 2 cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), từng bước đưa VKIST trở thành trung tâm nghiên cứu công nghiệp trọng điểm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hai nước.

Bên cạnh đó, hai cơ quan cam kết nghiên cứu xây dựng Khung hợp tác tổng thể về AI, bao gồm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành lập Trung tâm Đào tạo AI tại Việt Nam, thí điểm các ứng dụng AI có trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển chính phủ nền tảng số.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc (NSSC).

Đoàn công tác Bộ Khoa học và công nghệ Việt nam làm việc với lãnh đạo Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc (NSSC). (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Buổi làm việc tập trung vào việc học hỏi kinh nghiệm quản lý và tăng cường năng lực pháp quy nhằm phục vụ Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2035, tầm nhìn 2050 của Việt Nam.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị NSSC tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam, trọng tâm là chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống pháp quy độc lập, đào tạo chuyên sâu về thẩm định an toàn, thanh tra hạt nhân và hoàn thiện quy trình cấp phép an toàn cho các công nghệ tiên tiến.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề trong tháng 10 này và xây dựng Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký kết, góp phần đưa hợp tác an toàn hạt nhân giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất./.

Thúc đẩy hoạt động dạy và học tiếng Việt bền vững tại Đông Nam Hàn Quốc Ngày 14/4, tọa đàm với chủ đề thúc đẩy giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.