Giữ hồn Tết Trung Thu cho những “mầm non" xa xứ

Dù thiếu vắng những con phố đèn lồng rực rỡ hay không khí rộn rã quen thuộc nơi quê nhà, nhưng các em nhỏ người Việt ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn được hưởng trọn vẹn một đêm hội Trung Thu ấm áp và lung linh sắc màu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ở nơi cách Việt Nam hàng ngàn cây số, việc kiếm được một chiếc đèn lồng ông sao, đèn lồng giấy xếp, đầu lân sư tử, trống ếch hay mặt nạ giấy bồi không hề dễ dàng.

Thế nhưng, với sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và sự khéo léo, tỉ mỉ của các cán bộ, phu nhân sau nhiều ngày lên ý tưởng và chuẩn bị công phu, những “mầm non” xa xứ đã có một ngày hội Trăng rằm rộn ràng trong ánh đèn lung linh.

Buổi phá cỗ trông Trăng được bắt đầu với màn trao quà cho các em nhỏ của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Trong tiếng nhạc đêm hội Trăng rằm, những món quà nhỏ mang đầy ý nghĩa trao tặng cho các bé với mong muốn sẽ giúp các em lưu giữ ký niệm đẹp về một ngày hội truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đêm hội Trăng rằm tất nhiên sẽ không thể thiếu được mâm cỗ Trung Thu được bài trí khéo léo với quả hồng, dưa đỏ, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đậm đà và cả chuồn chuồn tre, tò he, đèn ông sao, đầu lân sư tử, trống ếch và mặt nạ giấy bồi. Các em nhỏ nô nức vui đùa, khám phá mâm cỗ trong tiếng trống “tùng rinh rinh.”

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lung linh, gương mặt các em bừng lên rạng rỡ, trong trẻo và thơ ngây.

Bé Ngọc Lan, học sinh lớp 4, rất hào hứng khi được đón Tết Trung Thu ở Ấn Độ vì được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Còn với bé Mộc Lan, 6 tuổi, niềm vui đón Tết Trung Thu năm nay của em là được vui đùa với nhiều bạn bè.

Đối với các em nhỏ, Tết Trung Thu không chỉ đơn thuần là phá cỗ nhận quà hay nô đùa dưới ánh Trăng, mà đây còn là “lớp học văn hóa” sinh động và gần gũi nhất, giúp các em cảm nhận sâu sắc những giá trị truyền thống từ lăng kính tuổi thơ.

Dù ở Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có ánh Trăng rằm tháng Tám và có mâm cỗ trông trăng là ở đó có Trung Thu của người Việt và của các em nhỏ trong tình yêu đong đầy./.

Kiều bào là cầu nối tự nhiên và thiết thực giữa Việt Nam và Ấn Độ Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại bang Tamil Nadu là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư kiều bào, trao đổi việc phát huy nguồn lực này đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.