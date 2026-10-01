Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn trong Chương trình "Vì đôi mắt Việt"

Ngày 1/10, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác "Vì đôi mắt Việt," Tổ chức Orbis Quốc tế tại Việt Nam cùng với Roche Pharma Việt Nam đã trao tặng máy chụp ảnh màu đáy mắt không giãn đồng tử, kèm phần mềm phân tích hình ảnh hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Chương trình dự kiến hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho hơn 100 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hơn 20.000 người bệnh tại 6 bệnh viện sẽ được hưởng lợi từ việc khám phát hiện sớm, chuyển tuyến và điều trị kịp thời đến hết năm 2027.

Trong khuôn khổ Chương trình, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Orbis và Roche Pharma Việt Nam đồng hành chuyên môn trong việc quản lý, xây dựng và triển khai.

Sự kiện trao tặng máy chụp ảnh màu đáy mắt kèm trí tuệ nhân tạo là minh chứng thiết thực cho việc hiện thực hóa cam kết trang bị thiết bị tiên tiến, nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới, hướng tới mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa là trên 75% người bệnh đái tháo đường được khám và quản lý biến chứng mắt.

Chương trình "Vì đôi mắt Việt" dự kiến có hơn 20.000 người bệnh tại 6 bệnh viện sẽ được hưởng lợi từ việc khám phát hiện sớm bệnh về mắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Việt Nam, có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 1/3 người bệnh đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc ở một mức độ nào đó. Bệnh võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường tiến triển âm thầm, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực và mù lòa ở người trong độ tuổi lao động, đồng thời tạo ra gánh nặng tâm lý và kinh tế đáng kể cho người bệnh và gia đình. Tuy nhiên, hơn 80% trường hợp mất thị lực do đái tháo đường có thể phòng ngừa hoặc điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Vì vậy, Chương trình "Vì đôi mắt Việt" chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy thói quen khám mắt định kỳ, ít nhất một lần mỗi năm, cho người bệnh đái tháo đường.

Chương trình hướng tới chuyển đổi từ điều trị rời rạc theo từng chuyên khoa sang mô hình quản lý toàn diện, trong đó nội tiết, đa khoa và nhãn khoa cùng theo dõi một người bệnh trên một hành trình chăm sóc khép kín, từ phát hiện biến chứng ngay trong cùng lần đi khám bệnh, tới chẩn đoán, điều trị và theo dõi lâu dài tại các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản. Mô hình này nhằm giúp người bệnh được chăm sóc kịp thời ngay tại cấp cơ bản và giảm tải cho các bệnh viện cấp chuyên sâu./.

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