Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD sau 9 tháng

Vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 14,15 tỷ USD, tăng 25,1%; vốn góp, mua cổ phần đạt gần 7 tỷ USD, tăng 44%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng năm nay, với tổng vốn đăng ký vượt 50 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn thực hiện đạt mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua, trong khi dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ mới được ghi nhận đang có xu hướng gia tăng.

Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 30/9, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả ba hình thức thu hút vốn đều tăng. Vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 14,15 tỷ USD, tăng 25,1%; vốn góp, mua cổ phần đạt gần 7 tỷ USD, tăng 44%./.

Đồng Nai hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước và FDI Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút 865.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 2,5 tỷ USD vốn FDI trong bối cảnh hạ tầng giao thông, công nghiệp và không gian phát triển đô thị tiếp tục mở rộng.