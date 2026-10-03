Liên minh châu Âu giải ngân gần 3 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.

Đây là đợt giải ngân thứ tám trong khuôn khổ "Ukraine Facility," công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản tiền mới được giải ngân sau khi Ukraine hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, chính sách nông nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác. Một số chỉ tiêu được hoàn thành trước thời hạn.

Khoản hỗ trợ mới nhằm góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của Ukraine, bảo đảm các khoản chi ngân sách ưu tiên, hỗ trợ phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy các cải cách theo lộ trình hội nhập EU.

Theo EC, tổng số tiền EU đã giải ngân cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility đến nay đã vượt 32 tỷ euro. Việc tiếp tục giải ngân được gắn với tiến độ thực hiện các cam kết và cải cách mà Ukraine đã đề ra trong chương trình.

EU cho biết các khoản hỗ trợ tiếp theo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào việc Ukraine đáp ứng các điều kiện về cải cách và quản trị theo thỏa thuận với EU./.

EU và Ukraine ký bản ghi nhớ về khoản vay 90 tỷ euro cho Kiev Với việc ký MoU về hỗ trợ tài chính, Ủy ban châu Âu chắc chắn tiến tới mục tiêu giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay hỗ trợ Ukraine - hướng tới khoản ngân sách đầu tiên trong quý 2 như đã cam kết.