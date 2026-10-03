Thu ngân sách Nhà nước chín tháng năm 2026 đạt trên 2.187 nghìn tỷ đồng

Ngày 10/3, Cục Thống kê cho biết lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước chín tháng của năm 2026 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng Chín, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 162,7 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn thu trong chín tháng qua, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi ước đạt 1.880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm, chiếm 86% tổng thu ngân sách và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước (trong tháng Chín khoản thu này đạt 126,4 nghìn tỷ đồng).

Đáng chú ý, thu từ dầu thô ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 33,8% so với cùng kỳ, ước đạt 50 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch khi đạt 116,4% dự toán năm và chiếm 2,3% tổng thu (trong đó số thu tháng Chín là 6,8 nghìn tỷ đồng).

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đóng góp tích cực vào ngân sách với số thu cân đối trong chín tháng ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm, chiếm 11,6% tổng thu và tăng 7,1% so với cùng kỳ (riêng tháng Chín ghi nhận mức thu 29,4 nghìn tỷ đồng).

(Nguồn: Cục Thống kê)

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng Chín ước đạt 256,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung chín tháng năm 2026, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn chi này đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn đồng thời đảm bảo chi trả các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phân bổ chi tiết dòng tiền cho thấy chi đầu tư phát triển ghi nhận mức tăng cao khi đạt 49,3% so với cùng kỳ, đạt 657,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán và chiếm 35,1% tổng chi, bám rất sát với mục tiêu 35,5% đặt ra cho cả năm. Bên cạnh đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60,3% tổng chi, cao hơn mục tiêu 57,3% của năm, ước đạt 1.130 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán và tăng nhẹ 1,5%. Ngoài ra, khoản chi trả nợ lãi ước đạt 83,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, chiếm 4,5% tổng chi và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước./.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng Khu vực ngoài Nhà nước đầu tư thực hiện 1.649,2 nghìn tỷ đồng, khu vực Nhà nước đạt 931 nghìn tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 529,4 nghìn tỷ đồng.