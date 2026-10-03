Cán cân thương mại tháng Chín xuất siêu 1,27 tỷ USD sau chín tháng nhập siêu

Ngày 10/3, Cục Thống kê thông tin cán cân thương mại hàng hóa tháng Chín đã chính thức xuất siêu 1,27 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt tích cực sau chuỗi chín tháng nhập siêu liên tiếp.



Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng Chín đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và 42,4% cùng kỳ.

Tính chung chín tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vươn lên mốc 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với năm trước.



Dù tháng Chín khởi sắc, cán cân thương mại chín tháng vẫn ghi nhận mức nhập siêu 19,42 tỷ USD, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 14,86 tỷ USD.

Về chi tiết, kim ngạch xuất khẩu chín tháng đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5%. Đóng góp chủ lực tiếp tục là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với 350,41 tỷ USD, chiếm 80,7% tổng kim ngạch, trong khi khu vực trong nước đạt 83,89 tỷ USD. Cơ cấu xuất khẩu tập trung vào nhóm công nghiệp chế biến với tỷ trọng 90,4%, tương đương 392,79 tỷ USD và có tới 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu chín tháng đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 335,55 tỷ USD, tăng 42%. Khu vực trong nước nhập 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%. Nguồn vốn nhập khẩu chủ yếu được doanh nghiệp dồn cho nhóm tư liệu sản xuất với 426,92 tỷ USD, chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch.

Về thị trường đối tác, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 140 tỷ USD.



Các thị trường xuất siêu lớn khác, bao gồm EU với 36,06 tỷ USD và Nhật Bản với 2,65 tỷ USD.

Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia cung cấp hàng hóa lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu 187,34 tỷ USD, dẫn đến mức nhập siêu 121,48 tỷ USD. Nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu từ Hàn Quốc ở mức 43,75 tỷ USD và khối ASEAN với 15,49 tỷ USD.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, mảng dịch vụ cũng cho thấy sự sôi động khi kim ngạch xuất khẩu chín tháng ước đạt 26,1 tỷ USD, tăng 18,5%, chủ yếu nhờ đà phục hồi ấn tượng của du lịch và vận tải. Tuy nhiên, do kim ngạch nhập khẩu dịch vụ cũng tăng 15% lên mức 34,31 tỷ USD nên cán cân dịch vụ trong kỳ vẫn ghi nhận thâm hụt 8,21 tỷ USD./.

Thu ngân sách Nhà nước chín tháng năm 2026 đạt trên 2.187 nghìn tỷ đồng Về cơ cấu nguồn thu trong chín tháng, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi ước đạt 1.880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm, chiếm 86% tổng thu ngân sách và tăng 12,2% so với cùng kỳ.