NSRP: Chủ động trước biến động chuỗi cung ứng, giữ vững mạch nguồn xăng dầu

Dự kiến cả năm 2026, NSRP sẽ cung ứng trên 9,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước, qua đó khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Đứng trước bài toán về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hoá dầu Nghi Sơn - Một trong hai nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất của Việt Nam đã linh hoạt nhiều giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì vận hành 100% công suất để bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Linh hoạt khi chuỗi cung ứng gián đoạn

Thành lập từ tháng 2/2008 tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa, Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng số vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD do 4 cổ đông lớn góp vốn và đầu tư, gồm Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (25,1%); Công ty Kuwait Petroleum Europe B.V (KPE) 35,1%; Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản (35,1%) và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản (4,7%), kể từ khi vận hành thương mại vào cuối năm 2018 đến nay, các sản phẩm của Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu của đất nước.

Các sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bao gồm 85% là các sản phẩm xăng, dầu (trong đó khoảng 30% là các mặt hàng xăng RON 92, RON 95; 60-70% là dầu diezel), 15% còn lại là các sản phẩm hóa dầu

Theo số liệu báo cáo, mỗi năm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng từ 35-40% nhu cầu sản phẩm xăng dầu của Việt Nam, giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo nguồn cung trong nước ổn định. Tuy vậy, từ cuối tháng 3 đến hết tháng 8/2026, nhà máy chuyển sang chế biến gần như hoàn toàn dầu thô ngoài Kuwait do nguồn cung gián đoạn bởi xung đột Trung Đông.

Đứng trước bài toán đứt gãy chuỗi cung ứng, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết chiến lược đa dạng hóa nguồn dầu thô đã được NSRP chủ động triển khai từ cuối năm 2025 nhằm nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong vận hành.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy NSRP chia sẻ "Nhờ điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, trong giai đoạn khó khăn về nhập khẩu dầu thô, công ty có thể tăng thêm khoảng 15-17% sản lượng xăng dầu."

Một dấu mốc quan trọng là vào tháng 01/2026, NSRP đã chế biến thành công lô dầu thô ngoài Kuwait đầu tiên là Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. Lô dầu này cập cảng Nghi Sơn vào cuối tháng 12/2025 và được tiếp nhận, xử lý an toàn theo các tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt của Nhà máy. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật của NSRP mà còn mở ra nền tảng quan trọng cho việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu trong dài hạn.

Trên cơ sở đó, NSRP đã từng bước mở rộng danh mục dầu thô có thể tiếp nhận và chế biến. Đến nay, Nhà máy đã xử lý thành công 10 loại dầu thô ngoài Kuwait Export Crude (KEC), qua đó nâng đáng kể tính linh hoạt về nguyên liệu đầu vào. Việc mở rộng các lựa chọn nguồn cung giúp NSRP tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường, giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn nguyên liệu, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả vận hành và hiệu quả kinh tế.

Để có được 125% công suất này NSRP đã nỗ lực trong suốt những năm qua, từ việc rà soát, phân tích đánh giá hết và 125% công suất này này được sự phê duyệt bởi các bên góp vốn.

Có thể thấy, xăng dầu là mặt hàng chiến lược và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn cung trong nước không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn đóng góp thiết thực cho việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại diện NSRP chia sẻ, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, khi nguồn cung dầu thô gặp khó khăn, nhà máy đã giảm mạnh thậm chí gần như không sản xuất các sản phẩm hóa dầu để ưu tiên chuyển nguyên liệu sang sản xuất các sản phẩm lọc dầu.

Theo đó, các sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bao gồm 85% là các sản phẩm xăng, dầu (trong đó khoảng 30% là các mặt hàng xăng RON 92, RON 95; 60-70% là dầu diezel), 15% còn lại là các sản phẩm hóa dầu (Polypropylene - nhựa PP; Benzene; Paraxylene...). Do đó, tại một số thời điểm khó khăn về nguồn cung dầu thô, Nhà máy đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất các sản phẩm hóa dầu để chuyển sang lọc dầu, giúp tăng cường thêm khoảng 15-16% sản lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường.

"Đây là khả năng được tạo ra từ chính cấu trúc và thiết kế công nghệ của nhà máy. Nhờ điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, trong giai đoạn đó, chúng tôi có thể tăng thêm khoảng 15-17% sản lượng xăng dầu. Phần sản lượng tăng thêm này góp phần bù đắp lượng dầu thô bị thiếu hụt, qua đó giúp nhà máy vẫn bảo đảm sản lượng các sản phẩm lọc dầu, chủ yếu là xăng và dầu diesel, cung ứng cho thị trường," Giám đốc NSRP chia sẻ thêm.

Tháng 01/2026, NSRP đã chế biến thành công lô dầu thô ngoài Kuwait đầu tiên là Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. (Ảnh: CTV)

Nhằm giữ vững nguồn cung khi chuỗi cung ứng thế giới gặp khó khăn, trong nhiều thời điểm cả hai nhà máy lọc dầu trong nước đều chạy vượt công suất thiết kế để đảm bảo xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Ghi nhận tại nhà máy Lọc hóa dầu của Nghi Sơn, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh cho biết NSRP đã có những cải thiện rất đáng kể trong thời gian vừa qua nhờ sự ổn định vận hành của nhà máy.

"Để có được 125% công suất này NSRP đã nỗ lực trong suốt những năm qua, từ việc rà soát, phân tích đánh giá hết và 125% công suất này này được sự phê duyệt bởi các bên góp vốn. Không phải 125% ngay mà từ 110% lên dần dần từng bước và là việc với các bên cho vay, báo cáo chi tiết các đánh giá kỹ thuật, cả tư vấn... để được phê duyệt cho chạy 125% công suất vì còn liên quan đến bảo hiểm và các bên liên quan khác. NSRP cũng đã báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương," đại diện NSRP cho hay.

Giữ vững trụ cột an ninh năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, việc giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp điều hành của cơ quan quản lý mà còn cần sự phối hợp, đồng hành của các doanh nghiệp.

Chia sẻ việc này, ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) làm rõ thêm về bối cảnh dịch chuyển năng lượng toàn cầu từ đầu năm có nhiều biến động, đặc biệt là giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu thô tăng rất cao, nguồn cung nhập khẩu từ Kuwait bị đứt gãy, tuy nhiên với sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam, Petrovietnam và các bên góp vốn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì được hoạt động an toàn, ổn định và liên tục.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trao đổi với báo chí trong chương trình "Nhịp cầu báo chí NSRP 2026". (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Tháng 8/2026 Công ty đã đạt được cột mốc 30 triệu giờ công lao động an toàn, không xảy ra mất giờ công lao động, đây là thành tựu về mặt an toàn, thể hiện cam kết mạnh mẽ về an toàn cũng như nhà máy đã và đang vẫn tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, liên tục. Quan trọng hơn, sau thời gian ổn định được nguồn dầu thô sau 6 tháng đầu năm 2026, công tác vận hành nhà máy tiếp tục duy trì ổn định và duy trì với công suất vận hành tương đối cao," Tổng Giám đốc Kazutaka Yamato nói.

Để có những kết quả đó, ông Kazutaka Yamoto đã nhấn mạnh đến 3 chữ "P" để làm nên thành công cho NSRP, đầu tiên là "Preparative-Sự chuẩn bị" - thể hiện qua việc công ty đã chuẩn bị trước, chủ động, linh hoạt trong việc nghiên cứu, đa dạng nguồn dầu thô, nâng cao được tính linh hoạt về nguồn nhiên liệu.

Tiếp đến là "People-Con người," theo đó với một nhà máy đặc thù như Nghi Sơn, cán bộ nhân viên đặc biệt là đội ngũ vận hành phải làm việc 24/7, tức là không có thời gian nghỉ, chia ca kíp để làm việc và yếu tố quan trọng nữa đó là "PartnerShip- Sự hợp tác" đến từ Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành và các nhà đầu tư trong liên doanh.

Trong những giai đoạn thị trường biến động, ưu tiên của chúng tôi là duy trì vận hành ổn định và tối đa hóa sản lượng. NSRP phối hợp chặt chẽ với đơn vị bao tiêu trong công tác lập kế hoạch phân bổ, kho bãi, logistics và quản lý tồn kho nhằm bảo đảm nguồn cung thông suốt cho thị trường trong nước, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết thương mại.

Đại diện NSRP khẳng định sẽ tiếp tục kết hợp giữa các hợp đồng cung ứng dài hạn và các cơ hội mua dầu trên thị trường giao ngay, đồng thời mở rộng chương trình đánh giá và thử nghiệm các loại dầu thô mới. Chiến lược này không chỉ góp phần tăng cường an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro địa chính trị, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, tính linh hoạt và khả năng vận hành bền vững của Nhà máy trong dài hạn.

Dự kiến trong quý 4, NSRP sẽ cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng sản lượng cả năm lên trên 9,2 triệu tấn. Kết quả này giúp NSRP tiếp tục đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước, qua đó khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

"Trong những giai đoạn thị trường biến động, ưu tiên của chúng tôi là duy trì vận hành ổn định và tối đa hóa sản lượng. NSRP phối hợp chặt chẽ với đơn vị bao tiêu trong công tác lập kế hoạch phân bổ, kho bãi, logistics và quản lý tồn kho nhằm bảo đảm nguồn cung thông suốt cho thị trường trong nước, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết thương mại. Ví dụ hôm nay sản lượng tồn kho của chúng tôi về xăng dầu có khoảng 60-70%, thì đây là lượng “room” đủ để cung cấp cho thị trường trong khoảng 10-20 ngày tới, đấy là điều rất tốt, Nhà máy đang cố gắng," ông Lê Nguyễn Quốc Vinh chia sẻ./.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: CTV)

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