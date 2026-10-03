Sản xuất công nghiệp quý 3 duy trì tăng trưởng hai con số, IIP tăng 14,8%

Ngày 3/10, Cục Thống kê công bố tính chung chín tháng năm 2026, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng chín tháng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Trong bức tranh chung này, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực dẫn dắt cốt lõi khi tăng 12,9%, đóng góp 10 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế. Các ngành công nghiệp nền tảng khác cũng đồng loạt ghi nhận sự phục hồi và bứt phá tích cực.

Trong quý 3, báo cáo ghi nhận đà tăng trưởng thể hiện sự ổn định và tăng tốc dần qua từng tháng với IIP sơ bộ tháng Bảy tăng 15,4%, tháng Tám tăng 13,5% và ước tính tháng Chín bứt tốc tăng vọt 16,7%. Tính chung trong quý 3, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,3%; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,8%; Khai khoáng tăng 12,2% và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đi sâu vào từng lĩnh vực công nghiệp trọng điểm cấp II trong chín tháng qua, nhiều ngành đã ghi nhận chỉ số sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự phục hồi vững chắc của chuỗi cung ứng và nhu cầu thị trường. Dẫn đầu đà phục hồi là ngành sản xuất kim loại với mức tăng ấn tượng 25,5%. Tiếp theo đó là các ngành sản xuất đồ uống tăng 17,4%; Sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%.

Dù vậy, báo cáo cũng cho thấy bức tranh công nghiệp vẫn còn một vài điểm nghẽn cục bộ tại những ngành có mức tăng trưởng chậm, đơn cử như sản xuất da và các sản phẩm liên quan chỉ tăng 3,4%, trong khi khai thác than cứng và than non gần như đi ngang với mức nhích nhẹ 0,1%.

Sự khởi sắc của hoạt động sản xuất công nghiệp đã lan tỏa rộng khắp khi toàn bộ 34 địa phương trên cả nước đều ghi nhận chỉ số IIP chín tháng tăng so với cùng kỳ. Động lực chính tạo ra mức tăng trưởng cao tại các địa phương đến từ sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và mảng sản xuất điện, tiêu biểu như Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An và Quảng Trị. Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa phương có mức tăng thấp hoặc sụt giảm ở mảng khai khoáng và chế biến do những khó khăn mang tính đặc thù, như Đà Nẵng, Lạng Sơn, Lào Cai hay Sơn La.

Cùng với đà tăng của năng lực sản xuất, tình hình tiêu thụ hàng hóa cũng cho thấy những tín hiệu rất khả quan trên thị trường. Mặc dù chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng Chín có sự điều chỉnh giảm nhẹ 0,5% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước lại ghi nhận mức tăng vọt tới 17,8%. Lũy kế chín tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ của ngành này tăng 12,8%, cải thiện đáng kể so với mức tăng 9,1% của cùng kỳ năm ngoái. Đi kèm với nhịp độ sản xuất và bán hàng, chỉ số tồn kho của ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm cuối tháng Chín, ước tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, sự phục hồi của các nhà máy đã kích hoạt lại nhu cầu tuyển dụng, góp phần ổn định an sinh xã hội. Số lượng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp vào đầu tháng Chín đã tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò thu hút nhân lực khi quy mô lao động tăng 3,6% so với năm trước, tạo tiền đề để các doanh nghiệp tăng tốc hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn nước rút cuối năm./.

Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng năm 2026 ước đạt 9,01% so với cùng kỳ Cục Thống kê cho biết bước vào những tháng cuối năm 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng, GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước.