Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong 7 lĩnh vực

Theo Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 7 lĩnh vực được thành phố ưu tiên.

Một là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ lượng tử, bao gồm: trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; bản sao số; điện toán đám mây; điện toán biên; Internet vạn vật; chuỗi khối; máy tính lượng tử; an toàn thông tin; an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu; định danh, xác thực và tin cậy số.

Hai là chính quyền số, đô thị thông minh, bao gồm: dịch vụ công số; quản trị đô thị dựa trên dữ liệu; bãi đỗ xe thông minh; vé điện tử; công nghệ quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị; điều hành giao thông thông minh; logistics đô thị; hạ tầng sạc.

Ba là công nghệ môi trường, giảm phát thải carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm: quan trắc, cảnh báo môi trường; xử lý chất thải; tiết kiệm tài nguyên; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phát triển thị trường carbon; năng lượng sạch; sử dụng năng lượng hiệu quả; cảnh báo ngập, thiên tai; giải pháp đô thị xanh; vận tải xanh; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bốn là công nghệ chế tạo-tự động hóa, vật liệu mới gồm: robot; tự động hóa; cảm biến; hệ thống nhúng; in 3D; sản xuất thông minh; thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn; vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu tiên tiến.

Năm là y tế thông minh, công nghệ y sinh ứng dụng, gồm: trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe; thiết bị y tế thông minh; cảm biến sinh học; công nghệ sinh học phục vụ y tế; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh từ xa.

Sáu là công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, gồm: thiết kế sáng tạo; truyền thông số; số hóa, bảo tồn và khai thác di sản số; bảo tàng số; bản đồ du lịch thông minh; thực tế ảo, thực tế tăng cường; ẩm thực, làng nghề và sản phẩm mang bản sắc Hà Nội.

Bảy là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học gồm: nông nghiệp thông minh; nông nghiệp chính xác; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản; công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, chế phẩm sinh học, bảo quản và chế biến nông sản; truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28/9/2026 tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội phấn đấu đứng đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Thành phố hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100% doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đứng đầu cả nước.

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%; hình thành từ 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược./.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội.”