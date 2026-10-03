UAE phóng thành công vệ tinh thương mại đầu tiên tự chế tạo vào quỹ đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 2/10, Altair-1, vệ tinh thương mại đầu tiên do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chế tạo, đã được phóng thành công lên quỹ đạo, đánh dấu bước tiến mới của nước này trong cuộc chạy đua vào không gian.

Altair-1 do Orbitworks, doanh nghiệp được thành lập thông qua quan hệ đối tác giữa 2 công ty Marlan Space (UAE) và Loft Orbital (Mỹ) thiết kế và lắp ráp tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Bộ trưởng Thể thao kiêm Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ UAE Ahmad Al Falasi đánh giá vụ phóng phản ánh năng lực ngày càng phát triển của hệ sinh thái vũ trụ quốc gia UAE trong nghiên cứu và chế tạo theo công nghệ vũ trụ tiên tiến.

Theo ông Al Falasi, trong khuôn khổ Chiến lược Vũ trụ quốc gia 2031, UAE đang kết hợp các lĩnh vực nghiên cứu, công nghiệp và đầu tư nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước đổi mới sáng tạo, phát triển và đóng góp vào quá trình đa dạng hóa nền kinh tế.

Altair-1 cho thấy các năng lực phát triển tại UAE có thể tạo ra những giải pháp thương mại vươn ra ngoài biên giới quốc gia, đồng thời mở rộng thị trường và quan hệ đối tác quốc tế cho các doanh nghiệp của UAE. Vệ tinh này là một phần trong mục tiêu đưa UAE trở thành một trong 10 nền kinh tế vũ trụ hàng đầu thế giới vào năm 2031.

Mỗi vệ tinh thuộc chùm Altair được tích hợp 5 loại cảm biến gồm quang học, hồng ngoại sóng ngắn, cảm biến nhiệt, siêu phổ và tần số vô tuyến. Khi đạt năng lực vận hành tối đa vào năm 2027, chùm vệ tinh này dự kiến có thể quan sát trở lại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất khoảng 4 giờ một lần.

Nhờ khả năng vận hành tự động và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, các vệ tinh Altair có thể hỗ trợ phát hiện sớm cháy rừng, xác định tàu thuyền hoạt động bất hợp pháp hoặc bí mật trên biển, cũng như phục vụ ứng phó với thảm họa, giám sát hàng hải, theo dõi môi trường, bảo đảm an ninh lương thực, giám sát hạ tầng và các nhiệm vụ an ninh quốc gia.

Altair-1 là vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch triển khai loạt 10 vệ tinh, cho phép khách hàng tự quan sát, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu được xử lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên quỹ đạo.

Giám đốc điều hành Loft Orbital Pierre-Damien Vaujour nhận định vụ phóng Altair-1 cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAE trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu.

Sự kiện này mở đường cho kế hoạch triển khai thêm 10 vệ tinh trong 12 tháng tới và 50 vệ tinh khác trong vài năm tiếp theo, qua đó thể hiện tham vọng của UAE trở thành một trung tâm sản xuất và vận hành các chùm vệ tinh ứng dụng AI./.

Gần 2 triệu vệ tinh đe dọa bầu trời đêm Từ năm 2019, có khoảng 14.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, phần lớn của SpaceX, tính cả các vệ tinh ngừng hoạt động và rác thải không gian, hiện có khoảng 32.000 vật thể đang quay quanh Trái Đất.