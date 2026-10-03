“Sản xuất nông nghiệp bảo đảm nguồn cung và an ninh lương thực quốc gia”

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Chín và 9 tháng kể từ đầu năm 2026 của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ, tổ chức ngày 3/10, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam tiếp tục được duy trì, bảo đảm nguồn cung và an ninh lương thực quốc gia.

Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước đã thu hoạch 1.819,5 nghìn ha lúa Hè Thu (bằng 99,6% cùng kỳ năm trước); gieo cấy 1.337,1 nghìn ha lúa mùa.

Chăn nuôi trong thời gian qua cũng phát triển ổn định. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng qua ước đạt 4.279,9 nghìn tấn (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước); thịt gia cầm đạt 2.023,3 nghìn tấn (tăng 5,3%).

Cũng trong 9 tháng qua, sản lượng gỗ khai thác trên cả nước ước đạt 18.901,0 nghìn m³ (tăng 5,3%); tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.890,9 nghìn tấn (tăng 3,9%), trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.860,6 nghìn tấn (tăng 5,9%), khai thác đạt 3.030,3 nghìn tấn, tăng 0,95%.

Thông tin tới báo chí, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý III năm 2026 của toàn ngành này ước đạt 4,1 - 4,2 %; sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 9 tháng qua ước đạt 56,3 tỷ USD (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước); xuất siêu nông lâm thủy sản 16,9 tỷ USD (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước).

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 4, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ngành sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành được Chính phủ giao trong năm 2026 với tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 4,0%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD trở lên.

Để đạt được kết quả trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường "chốt" hoàn thành 4 nhiệm vụ chuyển đổi số trước ngày 10/10 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường để thực hiện, hoàn thành trước Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026.