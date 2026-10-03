Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Campuchia) phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình-Chrey Thom.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Kandal, góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia.

Tham dự lễ công bố có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao; lãnh đạo tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và xã, phường biên giới đất liền tỉnh An Giang.

Đại biểu Vương quốc Campuchia tham dự buổi lễ có Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal Nou Sakhan; Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Kuoch Chamroeun...

Cửa khẩu đường bộ Khánh Bình nằm ở điểm cuối tuyến Quốc lộ 91C, kết nối trực tiếp với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal qua cầu Long Bình-Chrey Thom.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Khánh Bình, tỉnh An Giang giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Cửa khẩu Khánh Bình giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thương từ An Giang đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia với khoảng cách 76km đường bộ, cùng hệ thống giao thông kết nối ngày càng được đầu tư, nơi đây đã hình thành dòng chảy hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương ngày càng sôi động.

Từ năm 2016, chính quyền hai tỉnh An Giang và Kandal đã thống nhất phối hợp kiến nghị nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình-Chrey Thom lên cửa khẩu quốc tế.

Dấu mốc quan trọng ngày 24/4/2017, cầu Long Bình-Chrey Thom được khánh thành, đưa vào sử dụng tạo tuyến kết nối giao thông trực tiếp giữa hai tỉnh và rút ngắn đáng kể hành trình từ khu vực biên giới đến thủ đô Phnom Penh.

Sau khi cửa khẩu Chrey Thom phía tỉnh Kandal được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, ngày 7/8/2026, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP, phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang thành cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình. Việc này không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý mà còn cụ thể hóa các cam kết song phương tạo cơ sở để hai bên đồng bộ loại hình cửa khẩu và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom.

Sau khi cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, tỉnh An Giang hiện có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot, gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Khánh Bình-Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và Kandal, sau Vĩnh Xương-Kaam Samnor.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Khánh Bình, tỉnh An Giang giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình có lợi thế nổi bật về vị trí địa lý và kết nối giao thông cả về đường bộ và đường thủy, được định hướng kết nối cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, tạo tiềm năng lớn để phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

Từ lợi thế đó, tỉnh An Giang kỳ vọng việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom sẽ tạo thêm động lực phát triển mới trên một số phương diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kuoch Chamroeun, tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Campuchia cho biết: Hiện tỉnh Kandal và tỉnh An Giang có hai cặp cửa khẩu quốc tế Kaom Samnor-Vĩnh Xương và Chrey Thom-Khánh Bình. Đây không chỉ là những cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh, hai nước.

“Trong 9 tháng năm 2026, hai cặp cửa khẩu đã đón lượng lớn hành khách qua lại, với hơn 134.000 lượt nhập cảnh vào Campuchia và gần 130.000 lượt xuất cảnh sang Việt Nam. Đáng chú ý, có du khách đến từ hơn 50 quốc gia, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các cửa khẩu trong kết nối khu vực,” ông Kuoch Chamroeun thông tin.

Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Campuchia đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh trong bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thời gian tới, tỉnh Kandal cam kết tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm, ngăn chặn nhập cư trái phép, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thông, vận chuyển và trao đổi hàng hóa, nông sản qua biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Kandal tin tưởng lễ công bố khai trương Cửa khẩu đường bộ quốc tế Khánh Bình sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Kandal và An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định: Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị quốc tế trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Khánh Bình-Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

“Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sẽ tạo điều kiện hình thành các tour, tuyến du lịch quốc tế liên hoàn nối liền An Giang, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với thủ đô Phnom Penh, kết nối với các nước trong khu vực. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tạo thêm hàng nghìn việc làm mới trong các ngành dịch vụ, thương mại, logistics, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho cư dân vùng biên giới,” ông Mừng thông tin.

Để cặp cửa khẩu Khánh Bình-Chrey Thom phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước, đặc biệt là tỉnh An Giang và tỉnh Kandal tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Các lực lượng chức năng hai bên cần tiếp tục công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu; thực hiện chính sách thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước; đồng thời bảo đảm chặt chẽ yêu cầu về quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

Tại lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao nhiệm vụ cho tỉnh thực hiện Nghị quyết số 219/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình./.

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