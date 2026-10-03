VN-Index mất mốc 1.800 điểm: Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ định giá mới

​Trải qua chuỗi năm phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã chính thức đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng 1.800 điểm. Dòng tiền ngoại tiếp tục rút ròng trong bối cảnh lạm phát và giá dầu leo thang, đẩy thị trường vào giai đoạn thử thách.

Sự tháo lui của dòng tiền

Tuần giao dịch từ ngày 28/9-2/10, thị trường ghi nhận một nhịp điều chỉnh giảm mạnh. Trái ngược với tâm lý hưng phấn từng được kỳ vọng sau những thông tin về nâng hạng thị trường, áp lực bán đã dâng cao và lan rộng trên nhiều nhóm ngành, buộc chỉ số đại diện trượt dài khỏi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật.

Đóng cửa tuần giao dịch, VN-Index giảm 2,66%, lùi về mức 1.737,71 điểm, tạm thời neo trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Áp lực giảm điểm diễn ra mạnh mẽ hơn ở nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 bốc hơi 3,22%, đóng cửa tại 1.875,99 điểm, chính thức xuyên thủng vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Nhóm Phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) đánh giá độ rộng thị trường trong tuần qua nghiêng hẳn về trạng thái tiêu cực. Dấu ấn bán tháo thể hiện rõ nét nhất ở các nhóm ngành mang tính chu kỳ và dẫn dắt dòng tiền, như chứng khoán, xây dựng, công nghệ, bất động sản, thép và ngân hàng. Ở chiều ngược lại, một vài nhóm ngành ngách, như bảo hiểm, cảng biển, thủy sản và dệt may vẫn nỗ lực duy trì sắc xanh phục hồi. Dù thanh khoản tổng thể sụt giảm, nhưng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE vẫn ghi nhận mức tăng 4,6% so với tuần trước, cho thấy thực trạng áp lực phân phối đang gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree chỉ ra sự suy yếu của hai trụ đỡ lớn nhất thị trường là nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng đã tước đi "điểm tựa" của VN-Index.

"Nhóm Vingroup và ngân hàng cùng chịu áp lực bán khiến thị trường gần như rơi tự do, trong khi mức thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền nội vẫn đang e dè, chưa quay lại bắt đáy," ông Phong nhận định.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng gánh nặng từ dòng vốn ngoại tiếp tục là lực cản lớn. Tính riêng trong tuần qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.660 tỷ đồng trên HoSE, nâng tổng mức rút ròng lũy kế từ đầu năm lên con số kỷ lục khoảng 95.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thị trường không hoàn toàn bao trùm sự bi quan. Trên thị trường phái sinh, báo cáo của SHS ghi nhận kỳ hạn 41I1GA000 kết phiên ở mức 1.885 điểm. Mức chênh lệch dương (basis) đã mở rộng lên 9,01 điểm so với VN30 cơ sở. Khối lượng mở (OI) tăng lên mức 38.128 hợp đồng. Động thái gia tăng vị thế phòng ngừa rủi ro cùng mức chênh lệch dương cho thấy một bộ phận dòng tiền thông minh vẫn đang nung nấu kỳ vọng về một nhịp phục hồi kỹ thuật của rổ VN30 trong ngắn hạn.

Mức thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền nội vẫn đang e dè, chưa quay lại bắt đáy. (Ảnh: Vietnam+)

Bài toán định giá lại thị trường

Bước sang tuần giao dịch đầu tháng 10, mọi sự chú ý của giới đầu tư tổ chức và cá nhân sẽ đổ dồn vào việc công bố loạt số liệu vĩ mô quý 3. Đây được xem là "biến số" quyết định xu hướng tiếp theo của dòng tiền.

Theo chuyên gia Nguyễn Tấn Phong, nếu các con số tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đúng như dự kiến, điều này sẽ góp phần giải tỏa rào cản tâm lý của các nhà đầu tư, từ đó tạo tiền đề cho một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm, hướng tới vùng cản gần 1.760-1.780 điểm. Ông Phong chia sẻ việc thanh khoản thấp trong tuần qua cho thấy phần lớn dòng tiền đang chủ động đứng ngoài quan sát và chưa chuyển hóa thành một làn sóng bán tháo hoảng loạn.

Dẫu vậy, rủi ro vĩ mô bủa vây đang tạo ra một bức tranh nhiều chiều, đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn trọng cao độ. Đó là nguy cơ lạm phát đang trở thành áp lực đè nặng lên chính sách tiền tệ. Theo Cục Thống kê, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% vượt mục tiêu 4,5% của cơ quan quản lý.

"CPI tháng Chín cao hơn kỳ vọng, nỗi lo mặt bằng lãi suất neo cao sẽ hiện hữu, gây sức ép trực tiếp lên biên lợi nhuận của nhóm ngân hàng, vốn là lực lượng dẫn dắt chính của thị trường," ông Phong cảnh báo. Thêm vào đó, biến số địa chính trị với lo ngại xung đột Mỹ-Iran đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng cũng đang là rào cản lớn đối với đà phục hồi của các thị trường tài chính toàn cầu.

Về nền giá trên thị trường, nhóm phân tích của SHS cho rằng mức 1.680-1.700 điểm của VN-Index cũng trùng khớp với đường xu hướng kỹ thuật dài hạn, nối các vùng giá thấp nhất được thiết lập vào tháng Ba và tháng Bảy

Các chuyên gia khuyến nghị đây không phải là thời điểm để các nhà đầu tư thử thách lòng can đảm bằng các vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Phong khuyến nghị những phiên hồi phục kỹ thuật chưa đồng nghĩa với việc thị trường đã đảo chiều xu hướng, nhất là khi nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng chưa tìm được điểm cân bằng. Nếu khối ngoại tiếp tục xả hàng và giá dầu neo trên 100 USD/thùng, nhịp hồi sẽ rất mong manh. Khi đó, vùng 1.720 điểm hoàn toàn có thể bị xuyên thủng, đưa thị trường bước vào chu kỳ tích lũy kéo dài, bào mòn tài khoản của những nhà đầu tư thiếu kỷ luật.

"Đối với nhà đầu tư đang kẹp hàng, nhịp hồi phục sắp tới là cơ hội để cơ cấu lại danh mục, chủ động hạ nhiệt tỷ trọng vay ký quỹ, cấu trúc lại tài khoản theo hướng giữ tiền mặt cao và chỉ duy trì các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc. Với nhà đầu tư đang cầm tiền, cần kiên nhẫn đứng ngoài và không dò đáy sớm. Hoạt động giải ngân chỉ nên diễn ra khi có sự xác nhận đồng pha từ số liệu vĩ mô tích cực, sự bùng nổ của thanh khoản và tín hiệu ngưng bán ròng từ khối ngoại. Giai đoạn này, bài toán quản trị rủi ro phải được đặt cao hơn khát vọng tối đa hóa lợi nhuận," ông Phong phân tích./.

Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng năm 2026 ước đạt 9,01% so với cùng kỳ Cục Thống kê cho biết bước vào những tháng cuối năm 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng, GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước.