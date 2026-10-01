Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều phiên 30/9

Khép phiên giao dịch ngày 30/9, phố Wall biến động trái chiều, còn thị trường châu Âu chìm trong sắc đỏ trước áp lực lạm phát và đà tăng của lợi suất trái phiếu.

Tại thị trường New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,2% lên 26.861,06 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,9% xuống 50.906,05 điểm, và chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 7.751,54 điểm.

Thị trường Mỹ nhận được sự hậu thuẫn từ loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh tăng mức tăng trưởng GDP quý 2 thêm 0,7 điểm phần trăm, lên mức 2,2%.

Giới phân tích nhận định làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) chính là động lực nâng đỡ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cùng lúc đó, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 8 tiếp tục duy trì ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đi kèm với mức tăng việc làm khu vực tư nhân (ADP) trong tháng 9/2026 vượt kỳ vọng.

Dù vậy, tâm lý giới đầu tư vẫn chịu sức ép lớn khi lợi suất trái phiếu dài hạn neo ở mức cao. Chuyên gia Arun Sundaram từ CFRA Research đánh giá: "Lợi suất tráo phiếu tăng cao phản ánh kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn nhờ bùng nổ AI. Tuy nhiên, câu hỏi mà các nhà đầu tư đang trăn trở lúc này là liệu mức lợi suất cao này có bẻ gãy xu hướng tăng của thị trường cổ phiếu hay không."

Trái ngược với đà tăng ở Mỹ, các sàn giao dịch lớn tại châu Âu đồng loạt đóng cửa thấp hơn sau khi Pháp, Đức và Italy báo cáo giá cả đang tăng vọt, đặc biệt là giá nhiên liệu.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,3% xuống 10.606,00 điểm, xóa sạch đà tăng đầu phiên bất chấp dữ liệu cho thấy kinh tế Anh quý II tăng trưởng tốt hơn dự kiến.

Tại Paris, chỉ số CAC 40 giảm 0,9% về mức 7.964,51 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,8% xuống 25.199,19 điểm.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của Forex.com nhận định, sự kết hợp giữa lạm phát leo thang và tâm lý thị trường suy yếu đang khoét sâu thêm rủi ro lạm phát kèm suy thoái tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 9,11 điểm (0,51%) xuống 1.768,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,64%) lên 271,64 điểm./.

Mỹ: Lợi suất trái phiếu tăng mạnh gây áp lực lên thị trường cổ phiếu Kết thúc phiên 29/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 131,59 điểm, hay 0,26%, xuống 51.349,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 12,85 điểm, hay 0,17%, còn 7.670,84 điểm.