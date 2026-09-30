23/12: Ngày giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu tại HNX

Ngày 30/9, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX là 23/12/2026.

Sau đó, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao trên sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24- 25/12/2026.

Trong thời gian này, hoạt động giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE và tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Như vậy, ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE./.

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