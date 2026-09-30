Mỹ: Lợi suất trái phiếu tăng mạnh gây áp lực lên thị trường cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch 29/9, khi lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục đà tăng trước thời điểm công bố các dữ liệu quan trọng về lạm phát và thị trường lao động.

Cùng lúc đó, giới đầu tư đang đánh giá các phát biểu từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm định hướng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 131,59 điểm, hay 0,26%, xuống 51.349,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 12,85 điểm, hay 0,17%, còn 7.670,84 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 22,84 điểm, hay 0,08%, chốt phiên ở mức 26.797,54 điểm.

Sau khi hạ nhiệt từ mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng, giá dầu trong những ngày gần đây lại bất ngờ tăng tốc trở lại do kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngày càng mờ nhạt. Đà tăng giá của dầu thô và nhiên liệu diesel đã thổi bùng lo ngại về lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao.

Lợi suất các kỳ hạn dài của trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt gia tăng trong phiên này. Trong đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm có thời điểm chạm mốc 5,6206% – mức cao nhất kể từ tháng 6/2002.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng nhích lên 5,293%, mức cao nhất tính từ tháng 6/2007. Lợi suất gia tăng không chỉ đẩy chi phí vốn của doanh nghiệp lên cao và làm suy giảm khả năng sinh lời của các công ty, mà còn biến trái phiếu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với cổ phiếu.

Dù vậy, đà giảm của cổ phiếu đã được thu hẹp khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt so với mức đỉnh trong ngày. Lợi suất các kỳ hạn ngắn thậm chí quay đầu giảm nhờ giá dầu đi xuống trước những tín hiệu phục hồi xuất khẩu từ Trung Đông, cùng với những phát biểu từ Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams. Quan chức này cho biết Fed hiện vẫn có đủ thời gian để theo dõi và cân nhắc kỹ các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định có tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Theo công cụ FedWatch của CME, sau tuyên bố của ông Williams, xác suất Fed tiến hành một đợt tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại kỳ họp tháng 10 đã hạ xuống còn 51,5%, giảm đáng kể so với mức gần 70% ghi nhận ở đầu phiên.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Đáng chú ý nhất là Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 30/9 – dữ liệu được dự báo sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hướng đi chính sách của Fed. Bên cạnh đó còn có các báo cáo về thị trường lao động và báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Tại Việt Nam, khép phiên 29/9, chỉ số VN-Index giảm 2,95 điểm, hay 0,17%, xuống 1.777,73 điểm, còn chỉ số HNX-Index mất 1,4 điểm, hay 0,52%, xuống 269,91 điểm./.

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