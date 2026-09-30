Chứng khoán châu Á phần lớn tăng trong phiên 30/9

Khép lại phiên ngày 30/9, phần lớn các thị trường chứng khoán tại châu Á đều ghi nhận mức tăng tích cực. Sự hạ nhiệt của giá dầu cùng gói kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc đã tiếp sức cho giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường đang hướng sự chú ý vào dữ liệu lạm phát quan trọng sắp công bố của Mỹ.

Dẫn đầu đà tăng tại khu vực châu Á là thị trường Tokyo, khi chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,9%, chốt phiên ở mức 66.753,72 điểm. Sắc xanh cũng lan tỏa trên các sàn giao dịch Thượng Hải và Hong Kong. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3% lên mức 3.842,19 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tăng 0,2% lên 24.567,63 điểm.

Các thị trường Sydney, Wellington, Mumbai và Jakarta đều đồng loạt đi lên. Ở chiều ngược lại, các sàn Seoul, Singapore, Manila và Bangkok lại ghi nhận mức sụt giảm nhẹ.

Đà đi lên của hai thị trường Thượng Hải và Hong Kong nhận được động lực lớn từ thông tin Trung Quốc tung ra gói kích thích kinh tế mới. Cùng với đó, hoạt động sản xuất nhà máy của Trung Quốc trong tháng này cũng ghi nhận tháng tăng trưởng đầu tiên kể từ tháng 6/2026.

Thị trường hiện dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10/2026 của Mỹ công bố trong ngày 30/9 theo giờ địa phương. Thước đo lạm phát ưa thích này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10/2026.

Thời gian qua, việc giá dầu neo cao từng làm thổi bùng lo ngại lạm phát và gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Hệ quả là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vọt qua mốc 5,6%, chạm mức cao nhất trong 24 năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, vừa phát đi tín hiệu trấn an thị trường. Ông nhấn mạnh đợt tăng lãi suất trong tháng 9/2026 đã giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian cân nhắc số liệu mới.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 9,11 điểm (0,51%) xuống 1.768,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,64%) lên 271,64 điểm./.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc Dòng tiền đầu tư cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi chứng khoán Tokyo khởi sắc nhờ lực mua cổ tức, trong khi thị trường Seoul lại chìm trong sắc đỏ do áp lực bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ.