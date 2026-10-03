Chung cư xuống cấp: Nghệ An phấn đấu đưa người dân vào nơi ở mới trong tháng 11

Sau hơn một tháng triển khai di dời các hộ dân ra khỏi các tòa nhà xuống cấp ở mức D (mức nguy hiểm nhất, không còn đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài tại khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), đến nay 223/240 hộ dân tại các tòa C2, C3, C4 đã di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi căn hộ.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các hộ còn lại, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư CT3B, phấn đấu đưa người dân vào nơi ở mới trong tháng 11 tới.

Hiện nay các tòa C2, C3, C4, nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng rõ rệt. Tường nhà bong tróc từng mảng; trần xuất hiện nhiều vết nứt sâu, có nơi lộ lõi thép. Cầu thang sắt hoen gỉ, lan can rung lắc, có đoạn nghiêng ra phía ngoài. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng xuống cấp, quá tải; dây điện chằng chịt, nhiều đoạn quấn chồng lên nhau, một số ổ cắm cháy sém, đèn hành lang mờ đục.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết địa phương đang tập trung hoàn thành việc di dời các hộ dân còn lại tại các tòa C2, C3, C4; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ những vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ dự án khu chung cư CT3B theo yêu cầu của tỉnh. Đây là nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là khi các tòa nhà đã được kiểm định đã xuống cấp ở cấp độ D - mức nguy hiểm nhất, không còn đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài để sớm về định cư tại CT3B.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh đã ban hành các quyết định về hỗ trợ tạm cư và chi phí di chuyển. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư trong 6 tháng, với tổng kinh phí 7,05 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ di chuyển là 1,125 tỷ đồng, với bình quân 5 triệu đồng/hộ. Chính sách hỗ trợ nhằm giúp người dân chủ động thu xếp nơi ở trong thời gian tạm cư, đồng thời có điều kiện di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi các căn hộ cũ.

Cùng với việc thực hiện chính sách hỗ trợ, phường Thành Vinh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa di dời nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của các tòa nhà và thực hiện di chuyển theo quy định.

Trong khi đó, tiến độ khu chung cư CT3B đang được tập trung đẩy nhanh. Từ ngày 25-29/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 - chủ đầu tư dự án - đã tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư CT3B cho các chủ căn hộ. Việc bốc thăm giúp người dân xác định căn hộ được bố trí, qua đó chủ động chuẩn bị cho việc chuyển đến nơi ở mới.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, Khu chung cư Quang Trung gồm 22 tòa nhà 5 tầng, chia thành các khu A, B, C và D. Đây từng là nơi sinh sống của hàng nghìn cán bộ, công nhân, viên chức trong thời kỳ bao cấp. Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ đưa vào sử dụng, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo kết quả kiểm định của ngành chức năng, phần lớn các tòa nhà trong khu chung cư Quang Trung đã xuống cấp ở cấp độ D - mức nguy hiểm nhất, không còn đảm bảo an toàn sử dụng lâu dài.

Sau dự án cải tạo khu A và B, khu chung cư Quang Trung còn 4 tòa nhà cũ có người sinh sống gồm C2, C3, C4, và D2, với khoảng 300 căn hộ. Phần lớn cư dân là cán bộ hưu trí, công nhân, viên chức và các hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp. Do điều kiện kinh tế hạn chế, nhiều người không đủ khả năng mua nhà ở thương mại nên vẫn gắn bó với những căn hộ đã tồn tại gần nửa thế kỷ./.

Cải tạo chung cư cũ: Tái thiết không gian sống cho đô thị hiện đại Hầu hết các chung cư cũ đều nằm ở nội thành nên khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch, phải tính đến hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính phù hợp của dự án.