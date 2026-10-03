Ngân hàng Nhà nước chia sẻ giải pháp điều hành tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra sáng 3/10 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã chia sẻ những giải pháp điều hành tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, đảm bảo an toàn hệ thống, kiểm soát lạm phát.

Theo ông Phạm Thanh Hà, số liệu đến 30/9 vừa qua, tổng dư nợ toàn bộ hệ thống Ngân hàng tín dụng, tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng. So với cuối năm ngoái tăng 11,59%. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 16,89% phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm nay.

Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp để tạo dữ liệu cho các tổ chức tín dụng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, đồng thời hướng dẫn để các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng cho các loại hình một số nhu cầu quan trọng trong các lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất hay các nhà hàng khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng... Với các dư nợ phát sinh trong lĩnh vực này không tính vào số tín dụng cần kiểm soát.

Theo ông Hà, Ngân hàng nhà nước cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại cần chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, dự án quy mô lớn trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết giữa các vùng, địa phương để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngoài ra, trong 9 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo khuyến khích các Ngân hàng thương mại chủ động đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại tham gia với quy mô khoảng 409 nghìn tỷ đồng. Hiện có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng với tổng số lượng khách hàng 12,9 nghìn khách hàng có dư nợ với lãi suất thấp hơn so với các lãi suất cho vay thông thường.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, quý 4 cũng là quý quyết định chuyện hoàn thành, về đích của mục tiêu năm 2026. Vì vậy, để góp phần cùng Chính phủ, các cấp các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, các cơ chế chính sách cho các ngành lĩnh vực cụ thể để tạo thuận lợi cho vay, tiếp cận vốn vay.

"Chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ưu tiên các giải pháp tháo gỡ cho khó khăn cho người dùng, doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục, quy trình, để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng," Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết./.

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