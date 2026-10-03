Quảng Ninh gỡ từng điểm nghẽn để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai vào cuối 2026

Theo thống kê đến ngày 30/9, toàn thành phố có trên 1,9 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, 1,44 triệu thửa đã được xây dựng dữ liệu, hơn 1,1 triệu thửa thuộc nhóm 1 đã đồng bộ thành công lên hệ thống, đạt khoảng 60%. Như vậy, vẫn còn khoảng 486.000 thửa chưa có dữ liệu, là khối lượng lớn cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Đáng chú ý, phần việc còn lại không tập trung vào một dạng hồ sơ duy nhất mà gồm nhiều nhóm có tính chất khác nhau. Có trường hợp giấy chứng nhận chưa được số hóa; hồ sơ đã quét nhưng thiếu trường thông tin; có thửa chưa xác định được vị trí trên bản đồ địa chính; dữ liệu qua các thời kỳ đo đạc chưa thống nhất. Một số hồ sơ còn xuất hiện khác biệt về ranh giới, diện tích giữa giấy tờ và hiện trạng. Những vướng mắc này khiến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu phải chuyển từ cách làm theo khối lượng sang xử lý cụ thể từng nhóm, từng thửa đất.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh, tại phường Hoành Bồ, trong tổng số 20.519 thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu, đến ngày 30/9 đã có trên 14.200 thửa được thực hiện, đạt 69%. Gần 11.000 thửa trong số này đã được làm sạch và đưa lên nhóm 1. Khối lượng còn lại khoảng 6.300 thửa đang tiếp tục được xử lý.

Để tháo gỡ phần việc còn lại, phường không triển khai dàn đều mà phân loại từng nhóm thửa, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của địa phương, đơn vị thi công và cơ quan đăng ký đất đai. Với 1.166 thửa do Ủy ban Nhân dân phường quản lý, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng đã có đầy đủ hồ sơ, phường yêu cầu VNPT tập trung thi công, đưa vào nhóm 1. Những thửa thiếu thông tin được lập danh sách chuyển về phường rà soát, bổ sung. Đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, địa phương chủ động hoàn thiện biểu mẫu và các nội dung xác nhận cần thiết để tiếp tục đưa vào quy trình xây dựng dữ liệu.

Cách làm này cho thấy, cùng một khối lượng thửa đất nhưng yêu cầu xử lý có thể rất khác nhau. Những hồ sơ đã đầy đủ có thể tập trung thi công, trong khi các trường hợp thiếu thông tin phải quay lại khâu rà soát, bổ sung. Việc phân loại ngay từ đầu giúp các đơn vị xác định được việc nào có thể xử lý nhanh, việc nào cần sự phối hợp của chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn, qua đó hạn chế tình trạng hồ sơ bị tồn đọng do chưa rõ nguyên nhân hoặc trách nhiệm xử lý.

Tại phường Hà Lầm, việc rà soát cũng được thực hiện theo từng nhóm thửa và bám sát địa bàn. Trong tổng số 16.173 thửa đất theo bản đồ địa chính năm 2017, phường đã xử lý 13.557 thửa, còn 2.616 thửa cần tiếp tục xây dựng dữ liệu. Trong số này, 1.146 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các trường hợp còn lại đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa hoàn thành scan, quét, đối soát dữ liệu hoặc thuộc những nhóm cần tiếp tục xử lý.

Từ thực tế tại Hoành Bồ và Hà Lầm có thể thấy tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng xử lý những hồ sơ chưa hoàn chỉnh. Khi tỷ lệ dữ liệu đã xây dựng đạt mức cao, phần việc còn lại thường là những trường hợp cần nhiều bước phối hợp hơn, từ hoàn thiện giấy tờ, số hóa hồ sơ đến xác định vị trí, chỉnh lý thông tin và kiểm tra sự thống nhất giữa các nguồn dữ liệu. Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào số lượng dữ liệu được nhập lên hệ thống mà chưa giải quyết căn nguyên của từng nhóm hồ sơ, tiến độ chung khó có thể được đẩy nhanh một cách bền vững.

Thành phố đang yêu cầu phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương và nhà thầu, đồng thời cập nhật, kiểm soát tiến độ hằng ngày. Các xã, phường, đặc khu tập trung hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, kiểm tra và bổ sung thông tin; các đơn vị công nghệ tăng nhân lực để đẩy nhanh quá trình làm sạch, hoàn thiện và đồng bộ dữ liệu.

Trong tháng 10, trọng tâm là xử lý dứt điểm các nhóm thửa còn vướng, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, đối soát và làm sạch trước khi đồng bộ. Đây được xem là bước quan trọng, bởi dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi thông tin giữa hồ sơ, bản đồ và hệ thống được thống nhất, hạn chế những sai lệch có thể phát sinh trong quá trình khai thác sau này.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/11, thành phố phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2026 là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 1.946.090 thửa đất có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai và đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Từ khối lượng hơn 1,44 triệu thửa đã hoàn thành, chặng đường phía trước tập trung vào khoảng 486.000 thửa còn thiếu dữ liệu và những hồ sơ đã có dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện đồng bộ. Với nhóm này, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành về số lượng mà phải bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, kiểm tra và làm sạch. Việc phân loại hồ sơ, giao rõ trách nhiệm và xử lý sát từng địa bàn vì thế sẽ là những yếu tố quyết định để chuyển khối lượng dữ liệu còn lại từ trạng thái vướng mắc sang đủ điều kiện đồng bộ, tiến tới hoàn thành mục tiêu cơ sở dữ liệu đất đai vào cuối năm 2026./.

Quảng Ninh dồn lực gỡ vướng, bảo đảm tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai Quảng Ninh đang tập trung tổng lực tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, yêu cầu đơn vị thi công tăng gấp đôi nhân lực và ứng dụng công nghệ mới để hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10.

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