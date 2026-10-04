Các thành viên IEA xả hơn 300 triệu thùng dầu

IEA cho biết các quốc gia thành viên cho đến nay đã xả 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng cam kết vào tháng 3.

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Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các quốc gia thành viên cho đến nay đã xả 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng cam kết vào tháng 3.

IEA đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới thông qua phối hợp với IEA, nhằm xoa dịu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Tuy nhiên, G7 không nêu rõ liệu 100 triệu thùng này đã bao gồm 75 triệu thùng còn lại trong cam kết hồi tháng 3 của IEA hay là khoản bổ sung ngoài số đó.

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