IEA: 325 triệu thùng dầu đã được giải phóng từ kho dự trữ chiến lược

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây cho biết các nước thành viên đã giải phóng tổng cộng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm từ dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.

IEA đưa ra thông tin cập nhật này một ngày sau khi các nước Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), phối hợp cùng IEA, nhất trí giải phóng ngay 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô, nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, do hậu quả từ xung đột giữa Mỹ - Iran gây ra.

G7 không nêu rõ liệu 100 triệu thùng này có bao gồm 75 triệu thùng còn lại trong cam kết hồi tháng 3 của IEA hay không, hay là khoản bổ sung thêm vào đó.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc các đồng minh giải phóng kho dự trữ dầu diesel, nhằm kiềm chế đà tăng giá mạnh của loại nhiên liệu này, vốn đang được cảm nhận rõ tại Mỹ và nhiều nơi khác.

Tình trạng nguồn cung dầu diesel bị hạn chế là một trong những hệ quả của cuộc chiến tại Trung Đông, nơi Iran đã siết chặt hoạt động vận chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, một phần trong nỗ lực đáp trả các cuộc tấn công của Nga, cũng đã tác động tới thị trường.

IEA cho biết trong một tuyên bố rằng khoảng 325 triệu thùng trong khuôn khổ hành động chung được IEA công bố ngày 11/3 đã được giải phóng tính tới nay, tương đương hơn 80% trong tổng số 400 triệu thùng cam kết ban đầu trong khuôn khổ hành động này./.

IEA tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2026 Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 được dự báo sẽ giảm khoảng 1,56 triệu thùng/ngày so với năm trước, mạnh hơn mức giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra trong báo cáo tháng 7.

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