Bắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được thành phố Bắc Ninh triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, trong 9 tháng, thành phố cấp mới 171 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 350.804 tỷ đồng; điều chỉnh 95 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm 25.565,7 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, thành phố cấp mới 264 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1.677,1 triệu USD; điều chỉnh 222 dự án, tổng vốn tăng thêm 2.305,9 triệu USD. Với kết quả trên, Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI, sau Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với thu hút đầu tư, khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Trong 9 tháng, toàn thành phố có 6.367 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng số vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng; 267 chi nhánh, văn phòng đại diện được đăng ký và 2.996 địa điểm kinh doanh được thành lập mới.

Theo UBND thành phố Bắc Ninh, một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút đối với nhà đầu tư là những nỗ lực liên tục của Bắc Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong phương thức quản lý, điều hành, nhất là việc tăng cường đồng hành, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai với nhiều hình thức, trong đó thành phố chủ động tổ chức các đoàn công tác xúc tiến tại những thị trường nước ngoài có tiềm năng, đồng thời duy trì các cuộc gặp gỡ, đối thoại và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được nắm bắt và xử lý kịp thời hơn.

Cùng với xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí, thời gian gia nhập và hoạt động trên thị trường của doanh nghiệp.

Thành phố triển khai kế hoạch cải thiện, nâng hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2026; đồng thời nâng cấp phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính.

Công tác kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện tại 16 xã, phường, gắn với tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra. Cơ chế “luồng xanh 24h” và “luồng xanh 60%” tiếp tục được triển khai, cùng với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết và điều kiện kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là định hướng thu hút đầu tư của Bắc Ninh đang chuyển mạnh từ yêu cầu về số lượng sang chất lượng. Thành phố đặt mục tiêu lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Từ thực tế triển khai dự án, ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex, cho biết doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị, triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Hưng, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Dự án Khu công nghiệp Nghĩa Hưng được khởi công giữa tháng 9/2026, triển khai trên diện tích 148,68 ha tại xã Tiên Lục, với tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Tiến Đạt, sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền trong quá trình triển khai dự án là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Bắc Ninh.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, Gilimex định hướng xây dựng Khu công nghiệp Nghĩa Hưng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, nhất là các nhà sản xuất công nghệ cao.

Chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng hạ tầng, đồng hành với các nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định; đồng thời ưu tiên lao động địa phương khi đáp ứng yêu cầu, phối hợp đào tạo nhân lực và thực hiện các chính sách an sinh tại địa phương.

Theo UBND thành phố Bắc Ninh, thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Theo định hướng của thành phố, việc thu hút FDI sẽ gắn với chuyển giao công nghệ, hình thành các liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Đồng thời, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động đầu tư; tập trung tháo gỡ và xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án đã được thuê đất nhưng chưa xây dựng, dự án chưa hoàn thiện thủ tục về môi trường hoặc chưa hoàn tất thủ tục thuê đất.

Cùng với đó, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất và đưa dự án vào hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận vốn, đất đai, chính sách ưu đãi và các nguồn lực; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời nghiên cứu các giải pháp huy động mạnh hơn nguồn lực tư nhân trong và ngoài nước thông qua phương thức đối tác công tư (PPP)./.

Nghị quyết 57 - nền tảng để Bắc Ninh phát triển công nghiệp bán dẫn và đô thị thông minh Từ công nghiệp điện tử đến bán dẫn, từ phát triển nguồn nhân lực đến xây dựng hạ tầng số, Bắc Ninh đang từng bước chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết 57 thành những chương trình, dự án cụ thể.

​