Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia.
Sáng 5/10/2026, trước giờ khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.
TTXVN giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức hội, đoàn thể đóng vai trò là cầu nối đưa ý Đảng đến với lòng dân.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã khép kín quy trình quán triệt từ thành phố đến cơ sở, tránh tình trạng sao chép hay hình thức.
Nhiều dự án luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh...
Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes trả lời phỏng vấn của TTXVN về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama và những cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.
Việc tham dự IPU-153 tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại Liên minh Nghị viện thế giới cũng như tại các diễn đàn đa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư.
Từ các cơ chế hợp tác đa phương, quốc phòng, an ninh đến văn hóa, có thể nói rằng, hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai ngày càng toàn diện, với sự tham gia của nhiều lĩnh vực, chủ thể.
Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Hải Bình, làm Trưởng đoàn đã có chương trình công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.
Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.
Ngày 3/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày nghỉ.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thành phố Cần Thơ cần tiếp tục phân tích, đánh giá từng lĩnh vực, xác định rõ lợi thế để tập trung phát triển.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, nhận diện đầy đủ những động lực và dư địa tăng trưởng còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền...
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo phải rà soát, nhận diện đầy đủ các động lực, dư địa còn có thể khai thác; xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cản trở tăng trưởng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 tăng trưởng GDP phải đạt mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội phải thực sự trở thành nòng cốt của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị đã được lãnh đạo các địa phương đưa ra, với cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
Đối mặt với bài toán tăng trưởng 10% trong quý cuối năm 2026, tỉnh Cao Bằng quyết tâm tháo gỡ dứt điểm vướng mắc từ thực tiễn công trường, dự án để tạo lực đẩy toàn diện cho nền kinh tế địa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Cộng hòa Liên bang Đức nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước này.
Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và quyền tự quyết; cam kết tiếp tục hợp tác xây dựng với Liên hợp quốc, Ủy ban Đặc biệt về Phi thực dân hóa, các nước quản trị, các bên liên quan.
Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam-Canada chuyển từ hợp tác thương mại truyền thống sang giai đoạn chiến lược sâu rộng hơn, với các tiềm năng chuỗi cung ứng, năng lượng và đổi mới sáng tạo.