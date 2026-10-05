Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 5/10/2026, trước giờ khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
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Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Lãnh đạo Đảng-Nhà nước #Đặt vòng hoa #Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ #Ban Chấp hành Trung ương Đảng TP. Hà Nội
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