Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 tăng trưởng GDP phải đạt mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất.