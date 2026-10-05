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Dệt may Việt Nam: Cơ hội bứt phá trong chuỗi giá trị xanh

Lợi thế về quy mô và chi phí của dệt may đang dần nhường chỗ cho các yêu cầu mới về giảm phát thải, vật liệu tái chế, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.

Thi Minh-Ngọc Khuê
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Dệt may tiếp tục là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam khi mang về 46 tỷ USD năm 2025 và đặt mục tiêu đạt 48 tỷ USD trong năm 2026. Tính đến tháng 8 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 26,9 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đóng góp lớn cho xuất khẩu, ngành còn tạo việc làm cho hàng triệu lao động và tiếp tục được nhiều tập đoàn quốc tế xem là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, lợi thế về quy mô và chi phí đang dần nhường chỗ cho các yêu cầu mới về giảm phát thải, vật liệu tái chế, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.

Vì vậy, “xanh hóa” được xem là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì khả năng tiếp cận các thị trường lớn.

Dư địa tăng trưởng của ngành trong thời gian tới nằm ở việc giảm phụ thuộc vào gia công đơn thuần, tăng tỷ lệ nguyên liệu trong nước, ứng dụng tự động hóa và dữ liệu lớn, đồng thời tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, phát triển sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng.

Có thể thấy việc thúc đẩy chuyển đổi xanh và giá trị gia tăng sẽ là yếu tố quyết định khả năng duy trì vị thế của dệt may Việt Nam trên thị trường toàn cầu./.

(Vietnam+)
#dệt may Việt Nam #chuỗi cung ứng #xanh hóa dệt may
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