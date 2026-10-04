ASIAD 2026: Trung Quốc đứng thứ nhất, Việt Nam lên hạng 19 trên bảng tổng sắp

Trên bảng tổng sắp ngày thi đấu áp chót 3/10 tại ASIAD 2026, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 19 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng 25 huy chương.

Ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 2026 - ngày 3/10/2026, đội tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam giành được tấm huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trên bảng tổng sắp, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 19 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng 25 huy chương.

Đoàn Trung Quốc giữ vững vị trí số một với thành tích vượt trội 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng. Xếp sau là đoàn Nhật Bản với 83 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 91 huy chương đồng; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 68 huy chương đồng./.