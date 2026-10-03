ASIAD 2026: Những bài học từ một kỳ Đại hội quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto ngày 3/10 thừa nhận số vận động viên và quan chức tham dự ASIAD 2026 cao hơn dự kiến ban đầu, khiến nhu cầu về lưu trú và vận chuyển trong thời gian diễn ra Đại hội tăng mạnh.

Lượng người đến Aichi-Nagoya vượt tính toán đã khiến việc bố trí chỗ ở trở nên phức tạp hơn tại một số thời điểm. Việc tiếp nhận thêm đông thành viên các đoàn trong thời gian ngắn cũng tạo áp lực lớn hơn đối với hệ thống hậu cần và điều phối.

Theo Ban tổ chức ASIAD 2026, trước Đại hội, số vận động viên và quan chức được dự kiến ở mức khoảng 15.000 người. Trong khi đó, Hội đồng Olympic châu Á cho biết con số thực tế đã vượt 17.000.

Một số đoàn cho biết từng gặp khó khăn trong việc bố trí đủ phòng cho tất cả thành viên sau khi tới Aichi-Nagoya. Đây là thách thức hậu cần thường có thể phát sinh tại các sự kiện thể thao đa môn, nơi lượng người tập trung trong thời gian ngắn ở mức rất cao.

Tại ASIAD 2026, các đoàn được sắp xếp tại nhiều loại hình lưu trú, từ khách sạn, cơ sở lưu trú di động dạng nhà lắp ghép đến một tàu du lịch neo tại cảng Nagoya. Phương án này phù hợp với chủ trương tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, hạn chế xây dựng mới, qua đó tiết kiệm chi phí và giảm tác động đến môi trường. Các cơ sở lưu trú di động cùng vật tư, thiết bị cũng được tính toán để tiếp tục khai thác hoặc tái sử dụng sau Đại hội.

Tuy nhiên, khi số người thực tế cao hơn dự kiến, việc kết nối nhiều điểm lưu trú với sân bay và các địa điểm thi đấu đã làm gia tăng nhu cầu vận chuyển so với tính toán ban đầu. Đây là một trong những vấn đề cần được xem xét kỹ hơn trong quá trình chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.

Trong quá trình Đại hội, một số đoàn phản ánh lịch trình xe buýt có thời điểm không diễn ra như kế hoạch, trong khi thời gian di chuyển đến địa điểm thi đấu kéo dài hơn dự kiến.

Tại môn Bóng chuyền nữ, một trận đấu từng phải lùi 30 phút do phương tiện chở vận động viên đến muộn. Một số thành viên các đoàn cũng phải chờ nhiều giờ tại sân bay sau khi tới Nagoya.

Bà Hashimoto cho rằng dù Ban tổ chức đã tiến hành nhiều phương án mô phỏng trước sự kiện, những tình huống ngoài dự kiến vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, việc nâng cao khả năng ứng phó và điều chỉnh kịp thời là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến vận động viên và hoạt động thi đấu.

Bên cạnh hậu cần, thời tiết cũng tác động đáng kể đến quá trình tổ chức. Mưa kéo dài trong nhiều ngày cùng nguy cơ bão khiến việc di chuyển và triển khai một số hoạt động trở nên phức tạp hơn tại từng thời điểm.

Mức độ quan tâm của khán giả đối với các sự kiện cũng không đồng đều. Một số môn thi đấu thu hút đông người xem, song nhiều sự kiện khác ghi nhận lượng khán giả thấp hơn kỳ vọng, trong đó có lễ khai mạc. Thực tế này là một yếu tố cần được tính đến khi đánh giá hiệu quả tổ chức cũng như khả năng thu hút công chúng của các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản đánh giá ASIAD 2026 mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế cho Nhật Bản trong tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, đồng thời cho rằng các bên liên quan cần tiếp tục rà soát từng khâu để hoàn thiện quy trình vận hành trong tương lai.

Từ ASIAD 2026 có thể thấy, việc tổ chức một đại hội thể thao lớn không chỉ đòi hỏi cơ sở vật chất và nguồn lực phù hợp, mà còn cần sự tính toán sát thực tế về lượng người tham dự, năng lực lưu trú, hệ thống vận chuyển, điều kiện thời tiết và khả năng thu hút khán giả.

Việc tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó linh hoạt trước những biến động ngoài dự kiến, cũng ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với các quốc gia đăng cai những sự kiện thể thao quốc tế lớn./.

ASIAD 2026: OCA bác thông tin các vận động viên gặp khó khăn về nơi lưu trú OCA cho biết mọi vận động viên và các thành viên tham dự ASIAD 2026 đều đã được bố trí chỗ ở, sau khi đoàn công tác kiểm tra và đánh giá cơ sở lưu trú tại cảng Nagoya đáp ứng yêu cầu.