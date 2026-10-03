ASIAD 2026: Cầu mây nữ giành HCV, đoàn thể thao Việt Nam thăng hạng

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng để mang thêm huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026).

Ở trận chung kết nội dung đồng đội 4 nữ, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 sau ba set đấu căng thẳng để giành huy chương Vàng.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin để giành thế chủ động trước đối thủ trước khi giành chiến thắng set đầu với tỷ số cách biệt 15-11.

Sang set 2, Thái Lan là đội chơi tốt hơn để dẫn điểm. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để san bằng điểm số 13-13, thậm chí vươn lên dẫn 14-13.

Nhưng ở thời điểm quyết định, đội tuyển nữ Việt Nam lại mắc lỗi, tạo cơ hội cho Thái Lan gỡ hòa 14-14 và giành thêm điểm số quan trọng để thắng 17-15, qua đó cân bằng 1-1 sau hai set đấu.

Ở set quyết định, đội tuyển Việt Nam chịu áp lực khi để cho đối thủ dẫn trước với cách biệt 3 điểm. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để dẫn trước 8-6, rồi 14-11, trước khi giành điểm quyết định để thắng chung cuộc 15-11.

Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công huy chương Vàng từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2022, đồng thời hoàn tất cú đúp huy chương Vàng tại ASIAD 2026.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 mà đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam giành được tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

Trước đó, ở chung kết nội dung đôi nữ, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines đầy thuyết phục 2-0 để giành huy chương Vàng.

Đáng chú ý, tấm huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết nội dung đôi nữ, môn Cầu mây tại ASIAD 2026, ngày 29/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 huy chương Vàng tại ASIAD 2026.

Ngoài 2 huy chương Vàng Cầu mây, đoàn Việt Nam còn giành được huy chương Vàng môn Karate.

Bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã xuất sắc đánh bại Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Animi Soumeh Kabodin Sepideh của Iran 5-0 để giành huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ.

Như vậy, tính đến 10g sáng 3/10, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2026.

Tại ASIAD 2026, mục tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam hướng đến là giành từ 4 đến 6 huy chương Vàng và phấn đấu lọt top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cục diện top đầu bảng tổng sắp huy chương

Cuộc cạnh tranh ngôi vị số 1 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 đã sớm ngã ngũ khi đoàn thể thao Trung Quốc sớm tạo ra khoảng cách quá lớn so với các đoàn còn lại tại Đại hội.

Tính đến sáng 29/9, đoàn thể thao Trung Quốc vượt trội so với các đoàn còn lại khi giành đến 162 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 74 huy chương Đồng.

Với thành tích này, vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chắc chắn sẽ thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc khi mà họ đã tạo khoảng cách rất xa trong khi đại hội sẽ khép lại vào ngày 4/10.

Đoàn thể thao Nhật Bản cũng đã có màn bứt tốc ấn tượng để vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Các vận động viên nước chủ nhà đã giành được tổng cộng 72 huy chương vàng, 83 huy chương Bạc và 85 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giữ được vị trí thứ ba chung cuộc ở bảng tổng sắp khi đã giành được đến 33 huy chương Vàng, 40 huy chương Bạc và 62 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Hàn Quốc hiện đang bỏ xa đoàn xếp ngay sau là Uzbekistan. Uzbekistan hiện có 20 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng.

Ở các vị trí còn lại trong top 10 bảng tổng sắp huy chương lần lượt thuộc về các đoàn Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain và Malaysia./.

ASIAD 2026: Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp Trung Quốc dẫn đầu với hơn 300 huy chương các loại, Việt Nam đạt tổng 24 huy chương và xếp thứ 21 sau ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD 2026.