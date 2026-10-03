Thể thao

ASIAD 2026: Bóng chuyền nam Việt Nam chiến thắng trước Indonesia

Sau thất bại trước đội Việt Nam, Bóng chuyền nam Indonesia sẽ thi đấu trận tranh hạng 11, còn đội Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng 9 tại ASIAD 2026.

Minh Hưởng
Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2026. (Nguồn: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam)
Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2026. (Nguồn: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, đội tuyển Bóng chuyền nam Indonesia đã để thua Việt Nam 1-3 trong trận phân hạng 9-12 tại ASIAD 2026, qua đó không thể giành quyền vào trận tranh hạng 9 của môn Bóng chuyền nam.

Trong trận đấu tối 2/10 tại nhà thi đấu Park Arena Komaki (Nhật Bản), các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, liên tiếp áp đảo để dẫn trước 2 set đầu với tỷ số 25-19 và 25-23.

Sang set 3, Indonesia vùng lên mạnh mẽ, khai thác tốt các cơ hội để thắng lại 25-21 và rút ngắn tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, ở set 4 quyết định, đội Việt Nam đã kịp thời lấy lại phong độ, giành chiến thắng sát sao 25-22 để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1 sau 1 giờ 54 phút tranh tài nghẹt thở.

Theo thống kê, đội Indonesia ghi được 89 điểm, trong đó có 55 điểm từ các pha đập bóng, 5 điểm chắn bóng và 2 điểm giao bóng. Trong khi đó, đội Việt Nam có 96 điểm, với 57 điểm đập bóng, 8 điểm chắn bóng và 3 điểm giao bóng; 28 điểm của đội Việt Nam đến từ những lỗi của Indonesia.

Sau thất bại trước đội Việt Nam, Indonesia sẽ thi đấu trận tranh hạng 11, còn đội Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng 9 tại ASIAD 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASIAD 2026 #Bóng chuyền nam Indonesia Nhật Bản
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