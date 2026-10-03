ASIAD 2026: Hé lộ về lễ bế mạc với nhiều bất ngờ

Lễ bế mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra tối 4/10 tại Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho (Paloma Mizuho) ở Nagoya, khép lại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Khi chỉ còn chưa đầy một ngày trước lễ bế mạc, Ban tổ chức Nhật Bản vẫn chưa công bố toàn bộ kịch bản nghệ thuật của chương trình, khiến đêm chia tay Aichi-Nagoya vẫn còn nhiều yếu tố bất ngờ.



Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18h ngày 4/10 theo giờ Nhật Bản (16h theo giờ Việt Nam). Trước đó, sân mở cửa từ 13h30, trong khi chương trình "Warm-up Stage" bắt đầu lúc 16h00.

Dàn nghệ sĩ của phần khởi động đã được công bố, gồm Kimura Masaya của nhóm INI, Okubo Kayoko, nhóm nữ MYERA, các thành viên Đại học Thể dục Thể thao Nhật Bản và đoàn biểu diễn Tokugawa Ieyasu – Hattori Hanzo Ninja. Hai MC là YO!YO!YOSUKE và Horie Miho.



Theo kế hoạch, chương trình chính thức dự kiến kết thúc vào khoảng 19h30 giờ Nhật Bản. Ban tổ chức cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh và điều tiết khán giả nghiêm ngặt, trong đó có khoảng thời gian hạn chế vào sân trước giờ lễ chính.

Một trong những điểm nhấn của ngày bế mạc là việc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công bố 2 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất (MVP) ASIAD 2026, gồm một nam và một nữ.

Theo OCA, hội đồng gồm 5 thành viên sẽ đánh giá dựa trên thành tích huy chương Vàng, kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục ASIAD.

Mỗi Vận động viên được lựa chọn sẽ nhận 25.000 USD. Danh hiệu MVP của ASIAD lần đầu được trao tại Bangkok (Thái Lan) 1998. Từ ASIAD Hàng Châu (Trung Quốc), OCA chuyển sang trao riêng cho VĐV nam và nữ.



Lễ bế mạc ASIAD 2026 cũng có sự hiện diện của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Chính quyền tỉnh Aichi đã xác nhận lịch tham dự của hai thành viên Hoàng gia Nhật Bản trong ngày 4/10.

Điều đáng chú ý là đến chiều 3/10, ban tổ chức vẫn chưa công khai toàn bộ phần trình diễn nghệ thuật của lễ chính từ 18h00. Tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc là đạo diễn điện ảnh Yukihiko Tsutsumi. Trước đại hội, ông cho biết chương trình sẽ kết hợp công nghệ hiện đại với bản sắc của Aichi-Nagoya.



Sức hút của lễ bế mạc vẫn khá lớn trong những ngày cuối đại hội. Ban tổ chức đã mở bán thêm loại vé có tầm nhìn hạn chế với giá 10.000 yen (hơn 60 USD), trong khi một số hạng ghế vẫn còn được bán sát ngày diễn ra sự kiện, với mức giá cao nhất 40.000 yen.



ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD và là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994.

Khi ngọn lửa ASIAD chuẩn bị tắt tại Paloma Mizuho, điều được chờ đợi nhất vẫn là cách chủ nhà Nhật Bản khép lại kỳ đại hội và gửi lời chia tay tới thể thao châu Á trong đêm 4/10./.

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