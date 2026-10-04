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Bảy mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

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Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt kết quả ấn tượng 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 350,41 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm 80,7%.

Trong 9 tháng năm 2026 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)
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