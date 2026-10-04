Mỹ rót 4,2 tỷ USD giúp nhà sản xuất điện Vistra tăng công suất điện hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ sẽ cho nhà sản xuất điện Vistra vay khoảng 4,2 tỷ USD để tăng sản lượng điện hạt nhân, trong bối cảnh nhu cầu điện tại nước này tăng mạnh do sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình điện hóa giao thông và hoạt động khai thác tiền mã hóa.

Một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến công bố khoản vay ngày 5/10 trong chuyến thăm một cơ sở điện hạt nhân của Vistra tại bang Ohio. Khoản vay sẽ được sử dụng để nâng công suất tại ít nhất 3 trong số 4 nhà máy điện hạt nhân của Vistra.

Theo Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC), các doanh nghiệp có thể nâng công suất lò phản ứng thông qua cải tiến nhiên liệu hoặc nâng cấp thiết bị. NRC đã phê duyệt hơn 170 trường hợp nâng công suất kể từ những năm 1970.

Vistra hiện vận hành 6 lò phản ứng tại 4 nhà máy điện hạt nhân, với tổng công suất hơn 6,5 gigawatt, đủ cung cấp điện cho khoảng 3,25 triệu hộ gia đình.

Động thái trên nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng điện hạt nhân.

Tổng thống Trump đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần công suất điện hạt nhân của Mỹ vào năm 2050. Bộ Năng lượng Mỹ cũng dự kiến dành phần lớn nguồn vốn cho vay để hỗ trợ các nhà máy và dự án điện hạt nhân./.

Google công bố dự án hợp tác tái khởi động nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ Ngày 27/10, Google công bố kế hoạch tái khởi động một cơ sở điện hạt nhân tại Mỹ, đánh dấu bước hợp tác mới nhất giữa các ông lớn trong ngành công nghệ và công nghiệp năng lượng tại Mỹ.

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