Multimedia

Infographics

Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026: Nhiều tín hiệu tích cực

Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD...

Số liệu về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17.680,7 nghìn lượt, tăng 14,5%…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Việt Nam #Tăng trưởng GDP #Đầu tư nước ngoài
Theo dõi VietnamPlus

KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện Hè

Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện Hè

Lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè xanh toàn quốc được vận hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026; trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong tư vấn tâm lý cho thí sinh...