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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản khép lại ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.

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Ngày 4/10/2026, sau những ngày đua tranh sôi nổi và quyết liệt, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2016) diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức khép lại.

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đã thi đấu ấn tượng giành vị trí thứ 2 chung cuộc với 83 Huy chương Vàng, 95 Huy chương Bạc và 91 Huy chương Đồng.

Vị trí thứ 3 tại ASIAD 2026 gọi tên đoàn thể thao Hàn Quốc với 39 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc và 68 Huy chương Đồng.

Tại ASIAD 2026 đã có 40/46 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại hội thể thao châu Á 2026 #ASIAD 2026 #Huy chương Vàng #Thể thao Việt Nam #bảng xếp hạng Nhật Bản
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