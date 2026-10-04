Thể thao

ASIAD 2026: Việt Nam vươn lên thứ 5 Đông Nam Á nhờ Huy chương Vàng Cầu mây nữ

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1, góp phần đưa Đoàn Thể thao Việt Nam vượt Singapore và Myanmar, vươn lên đứng thứ 5 khu vực.

Minh Hưởng
Tuyển thủ Cầu mây nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)
Tuyển thủ Cầu mây nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) bước vào ngày thi đấu cuối cùng (4/10), Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á với 18 Huy chương Vàng, trong khi Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét với tấm Huy chương Vàng lịch sử ở môn Cầu mây để vươn lên vị trí thứ 5 khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Thái Lan đã có màn tăng tốc ngoạn mục trong ngày 3/10 khi giành thêm 3 Huy chương Vàng ở các môn Đua thuyền buồm, Jiu-jitsu và Taekwondo.

Với tổng cộng 18 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng (xếp thứ 7 toàn đoàn), Thái Lan không chỉ thống trị khu vực mà còn thiết lập kỷ lục về tổng số huy chương trong lịch sử tham dự ASIAD của nước này.

Malaysia xếp thứ hai khu vực (thứ 11 toàn đoàn) với 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. Indonesia đứng thứ ba với 5 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 23 Huy chương Đồng, tiếp tục duy trì chỗ đứng trong nhóm đầu khu vực.

Philippines xếp thứ tư với 4 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. Đoàn Thể thao Việt Nam ghi nhận bước tiến quan trọng khi vươn lên vị trí thứ 5 Đông Nam Á với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng.

Điểm sáng lớn nhất là tấm Huy chương Vàng kỳ tích của đội tuyển Cầu mây nữ sau khi quật ngã đối thủ duyên nợ Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết kịch tính.

Chiến thắng này giúp Việt Nam chính thức vượt qua Singapore (2 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng) và Myanmar (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng) trên bảng tổng sắp.

Các đoàn còn lại trong khu vực ghi nhận huy chương gồm Campuchia (4 Huy chương Đồng), Brunei (1 Huy chương Đồng) và Lào (1 Huy chương Đồng).

Nhìn tổng thể, ASIAD 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Thái Lan bỏ xa phần còn lại, trong khi cuộc cạnh tranh ở các môn thế mạnh truyền thống giữa Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines ngày càng gay gắt. ASIAD 2026 chính thức bế mạc vào tối 4/10./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASIAD 2026 #Thể thao Việt Nam #Cầu mây #Đông Nam Á #Huy chương vàng #thể thao Nhật Bản Thái Lan
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