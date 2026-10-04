FIFA ASEAN Cup 2026: Williams Minh Hoàng tự tin trước trận đấu với Malaysia

Tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội giành chiến thắng trước Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 ở Jakarta (Indonesia), đồng thời bày tỏ niềm tự hào sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Đội tuyển Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Williams Minh Hoàng cho biết việc được khoác áo Đội tuyển Việt Nam là trải nghiệm đặc biệt đối với cầu thủ mới 19 tuổi.

Tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã góp mặt trong cả 3 trận đấu vòng bảng, có một pha kiến tạo trong trận thắng Philippines, vào sân từ băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu với Thái Lan và ghi bàn trong chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Pakistan.

Williams Minh Hoàng chia sẻ với FIFA: “Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo Đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước.”

Nhìn lại màn trình diễn của bản thân tại vòng bảng, tiền đạo trẻ cho rằng anh đã thể hiện khá tốt trong trận gặp Philippines khi đóng góp một pha kiến tạo.

Trong cuộc đối đầu với Thái Lan, Williams thừa nhận gặp không ít khó khăn sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, song anh cùng các đồng đội vẫn nỗ lực hết mình.

Dấu mốc đáng nhớ nhất với Williams là bàn thắng vào lưới Pakistan. Cầu thủ 19 tuổi cho rằng bản thân thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng trong trận đấu này. Anh chia sẻ: “Như tôi đã nói, lẽ ra tôi có thể lập hat-trick. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam.”

Williams Minh Hoàng cũng cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân có thể đã phần nào ảnh hưởng đến sự tập trung của Đội tuyển Việt Nam trong hiệp một trận gặp Pakistan. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu để lội ngược dòng, giành chiến thắng 4-2.

Sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai bảng B, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Dù không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng Williams Minh Hoàng khẳng định toàn đội vẫn dành sự tập trung và quyết tâm cao nhất cho trận đấu.

Trận tranh hạng ba giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 5/10 tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia)./.

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan, vào trận tranh hạng Ba Đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng thắng Pakistan 4-2, kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ hai bảng B và giành quyền tranh hạng Ba với Malaysia.