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Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII 2026: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu

Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

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Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong tốp 10 địa phương dẫn đầu có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

Theo kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63.80 điểm, xếp hạng 1.

Như vậy, kể từ lần đầu tiên công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023 đến nay, Hà Nội 4 lần liên tiếp đứng đầu PII./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chỉ số sáng tạo #PII TP. Hà Nội
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