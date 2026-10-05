Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng đạt 2,77 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải kho bãi đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%./.
Nghị quyết số 10-NQ/TW mở ra tư duy mới về thu hút đầu tư nước ngoài
Theo chuyên gia, Nghị quyết số 10-NQ/TW tạo bước ngoặt trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ thu hút vốn sang thu hút đầu tư chiến lược gắn với mục tiêu phát triển.