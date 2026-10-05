Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng đạt 2,77 tỷ USD

Chín tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải kho bãi đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải kho bãi đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%./.