9 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 30,4%

9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD./.
9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD./.
Chín tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải kho bãi đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư.
Lợi thế về quy mô và chi phí của dệt may đang dần nhường chỗ cho các yêu cầu mới về giảm phát thải, vật liệu tái chế, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.
Sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chính phủ đã quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hoàn thành 66,1% nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính, đầu tư và chuyển đổi số.
Theo kết quả PII 2026, Hà Nội đạt 63,80 điểm, xếp hạng 1. Đứng thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.
CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8 (khu vực thành thị tăng 0,63%; khu vực nông thôn tăng 0,61%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá.
Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.
ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản khép lại ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.
Trên bảng tổng sắp ngày thi đấu áp chót 3/10 tại ASIAD 2026, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 19 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng 25 huy chương.
Chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa là những yếu tố chính thu hút du khách quốc tế.
Ngày 4/10 - ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy nổ.
Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á 2026, ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam ghi dấu ấn rực rỡ khi có nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở những hạng mục danh giá.
Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD...
Ngày 3/10, trong trận chung kết nội dung quadrant nữ, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 (với các tỷ số 15-11, 15-17, 15-11), giành huy chương Vàng.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước.
GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%.
Thành phố Quảng Ninh đứng đầu cả nước với mức tăng trưởng 12,54%, Hà Tĩnh đứng thứ 2 và Hải Phòng đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 12,36% và 12,08%.
Thành phố Quảng Ninh tăng trưởng 15,04%, đứng đầu cả nước, Thái Nguyên đứng thứ 2, Bắc Ninh đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 13,96% và 13,83%.
Trong tháng 9/2026, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.
Trung Quốc dẫn đầu với hơn 300 huy chương các loại, Việt Nam đạt tổng 24 huy chương và xếp thứ 21 sau ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD 2026.
Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 19 năm 2026 công bố kết quả của mùa giải năm nay với Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất - được trao cho nhà thơ Bằng Việt.
Lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè xanh toàn quốc được vận hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026; trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong tư vấn tâm lý cho thí sinh...
Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026, do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN) tổ chức đã diễn ra chiều 2/10 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong suốt 30 năm của ITLOS, đánh dấu bước tiến lịch sử của Việt Nam trong nỗ lực tham gia vào các thể chế tài phán quốc tế.
Nghị quyết 57-NQ/TW được áp dụng vào đời sống thông qua việc đưa công nghệ số và tiện ích thông minh vào hoạt động hành chính, kinh tế và sinh hoạt hằng ngày của người dân.
9 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.