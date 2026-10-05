Multimedia

Infographics

9 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 30,4%

9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. 

vna-potal-9-thang-nam-2026-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-304-9066545.jpg

9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kim ngạch xuất-nhập khẩu #Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam #Kim ngạch xuất khẩu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8 (khu vực thành thị tăng 0,63%; khu vực nông thôn tăng 0,61%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản khép lại ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa là những yếu tố chính thu hút du khách quốc tế.

Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện Hè

Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện Hè

Lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè xanh toàn quốc được vận hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026; trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong tư vấn tâm lý cho thí sinh...