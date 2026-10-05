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Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3

Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông, trong đó đánh giá phương án bỏ làn dừng khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3 trên cao là không khả thi.

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Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3
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Bản tin 60s ngày 5/10/2026 gồm những nội dung sau:

Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3.

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