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Kêu gọi đàm phán công bằng, Iran chuẩn bị cho "mọi kịch bản" với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho xung đột Iran - Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chỉ các cuộc đàm phán dựa trên "công lý và công bằng" mới có thể chấm dứt chiến sự.

Viết Thành
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Kêu gọi đàm phán công bằng, Iran chuẩn bị cho "mọi kịch bản" với Mỹ
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran kêu gọi đàm phán công bằng, chuẩn bị cho “mọi kịch bản” với Mỹ.

Tổng thống Ukraine tiết lộ Mỹ muốn đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10.

Yemen phát động chiến dịch quân sự giành lại lãnh thổ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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