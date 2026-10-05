Từ chiều tối và đêm ngày 4/10, đợt không khí lạnh đầu mùa bắt đầu tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 5/10 dự báo giảm khoảng 6 độ C xuống mức 26 độ C.

Bản tin ngày 5/10/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội giảm liền 6 độ khi đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về kèm mưa lớn.

Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3.

Dự kiến khai thác thương mại sân bay Long Thành từ ngày 24/12.

Cà Mau lên phương án ứng phó mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 9/10.

Khởi tố 13 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Hưng Yên.

Bỏ qua cảnh báo của Nga, Thủ tướng Đức bất ngờ đến thăm Ukraine.

Israel tiến hành không kích nhắm vào thủ lĩnh Hamas ở Gaza.

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cùng 4.800 quân nhân tới Phuket để nghỉ ngơi./.