Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hà Nội giảm liền 6 độ khi đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về kèm mưa lớn

Từ chiều tối và đêm ngày 4/10, đợt không khí lạnh đầu mùa bắt đầu tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 5/10 dự báo giảm khoảng 6 độ C xuống mức 26 độ C.

Theo dõi VietnamPlus

Bản tin ngày 5/10/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội giảm liền 6 độ khi đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về kèm mưa lớn.

Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3.

Dự kiến khai thác thương mại sân bay Long Thành từ ngày 24/12.

Cà Mau lên phương án ứng phó mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 9/10.

Khởi tố 13 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Hưng Yên.

Bỏ qua cảnh báo của Nga, Thủ tướng Đức bất ngờ đến thăm Ukraine.

Israel tiến hành không kích nhắm vào thủ lĩnh Hamas ở Gaza.

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cùng 4.800 quân nhân tới Phuket để nghỉ ngơi./.

#Dự báo thời tiết #gió mùa #không khí lạnh #mưa dông #Hà Nội #bỏ làn khẩn cấp Vành đai 3 #Tắc đường Vành đai 3 #Sở Xây dựng Hà Nội #Sân bay Long Thành #Cà Mau #ứng phó mưa lớn #ma túy #sử dụng ma túy tại quán karaoke #Xung đột Nga Ukraine #Thủ tướng Đức Friedrich Merz #Israel #xung đột Trung Đông #Gaza #Hamas #Tàu sân bay Mỹ #Phuket TP. Hà Nội